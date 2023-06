Mort Cause de Décès : Le décès de Philippe Pozzo di Borgo, source d’inspiration pour le film “Intouchables”, survenu à l’âge de 72 ans.

Sa vie avant l’accident

Définitivement intouchable. Philippe Pozzo di Borgo, aristocrate et homme d’affaires devenu tétraplégique, est « décédé hier soir à Marrakech », a indiqué le réalisateur Eric Toledano. Son histoire avait inspiré le film Intouchables , l’un des plus grands succès du cinéma français, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. « C’est un choc et c’est surtout une immense tristesse parce que c’est une relation qui a une longévité incroyable. On est resté en contact, on a fait des opérations ensemble ».

Issu d’une ancienne famille noble corse, Philippe Pozzo di Borgo a été l’ancien dirigeant de la maison de champagne Pommery.

L’accident de parapente et son tétraplégie

En 1993, il s’est blessé lors d’un accident de parapente et est devenu tétraplégique.

Le Second souffle

Dans son livre Le Second souffle, publié en 2001, il raconte comment il est sorti de dépression grâce à son auxiliaire de vie, Abdel Yasmin Sellou.

Intouchables

Cette histoire sera adaptée à l’écran dans Intouchables, immense succès de 2011 attirant en salle plus de 19 millions de spectateurs en France. Le film a également été un succès international, rapportant plus de 400 millions de dollars dans le monde entier.