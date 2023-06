Mort Cause de Décès : Le décès de Philippe Pozzo Di Borgo, source d’inspiration pour le film “Intouchables”

Nécrologie – Mort cause de décès.

En acceptant que l’on adapte son histoire dans ‘Intouchables’ il a changé notre vie

Philippe Pozzo di Borgo, qui avait inspiré le célèbre personnage de François Cluzet dans le film à succès “Intouchables” en 2011 d’Eric Toledano et Olivier Nakache, est décédé à 72 ans. “En acceptant que l’on adapte son histoire dans ‘Intouchables’ il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles”, ont écrit les cinéastes. “Nous gardons l’image d’un homme courageux, digne, humble et combatif. Son humour et son intelligence vont nous manquer”, ont-ils ajouté. Omar Sy, vedette du film, a également publié ce message sur son compte Instagram. ABDELHAK SENNA / AFP

Philippe Pozzo di Borgo

L’histoire d’Intouchables est inspirée de la vie de Philippe Pozzo di Borgo qui était tétraplégique depuis 1993, et de sa relation avec Abdel Yasmin Sellou, son aide à domicile, dont les rôles sont tenus respectivement par les acteurs François Cluzet et Omar Sy. Le film raconte la relation entre deux hommes issus de milieux différents : Driss, homme d’origine sénégalaise vivant en banlieue parisienne, qui vient de purger une peine de six mois de prison pour braquage de bijouterie, et Philippe, riche tétraplégique, qui a engagé le premier venu comme auxiliaire de vie. Andrew H. Walker (Getty/AFP/Archives)

L’affiche américaine du film “Intouchables” à New York le 30 avril 2012

Philippe Pozzo di Borgo, riche homme d’affaires français issu d’une famille d’aristocrates, avait notamment été directeur des champagnes Pommery. Le film a réalisé près de 20 millions d’entrées en France et a dépassé les 10 millions de recettes aux États-Unis. Philippe Pozzo di Borgo avait salué le succès du film affirmant que “Les deux réalisateurs ont un humour terrible. Dans notre état, on aime les gens qui rigolent, pas le misérabilisme.”

Philippe Pozzo di Borgo, l’homme derrière ‘Intouchables’

L’histoire d’Intouchables, le film à succès de 2011 d’Eric Toledano et Olivier Nakache, est inspirée de la vie de Philippe Pozzo di Borgo, un riche homme d’affaires français issu d’une famille d’aristocrates, qui était tétraplégique depuis 1993, et de sa relation avec Abdel Yasmin Sellou, son aide à domicile, dont les rôles sont tenus respectivement par les acteurs François Cluzet et Omar Sy.

Le film raconte la relation entre deux hommes issus de milieux différents : Driss, homme d’origine sénégalaise vivant en banlieue parisienne, qui vient de purger une peine de six mois de prison pour braquage de bijouterie, et Philippe, riche tétraplégique, qui a engagé le premier venu comme auxiliaire de vie.

Le succès du film a été phénoménal, réalisant près de 20 millions d’entrées en France et dépassant les 10 millions de recettes aux États-Unis.

La mort de Philippe Pozzo di Borgo

Philippe Pozzo di Borgo est décédé à l’âge de 72 ans. Les cinéastes d’Intouchables, Eric Toledano et Olivier Nakache, ont publié un hommage à l’homme qui avait inspiré le personnage de François Cluzet dans leur film. Ils ont écrit que “En acceptant que l’on adapte son histoire dans ‘Intouchables’ il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles.”

Omar Sy, qui jouait le rôle de Driss dans le film, a également publié un message sur Instagram en hommage à Philippe Pozzo di Borgo.

Le succès d’Intouchables

Le succès d’Intouchables a été impressionnant, en France comme aux États-Unis. Le film a touché le public grâce à son humour et son humanité, et a permis de sensibiliser les gens à la situation des personnes handicapées et vulnérables.

Philippe Pozzo di Borgo avait salué le succès du film en affirmant que “Les deux réalisateurs ont un humour terrible. Dans notre état, on aime les gens qui rigolent, pas le misérabilisme.”

Conclusion

Avec le décès de Philippe Pozzo di Borgo, c’est une page de l’histoire d’Intouchables qui se tourne. Mais le film restera dans les mémoires comme une œuvre touchante et pleine d’humanité, qui a permis de sensibiliser le public à la situation des personnes handicapées et vulnérables.