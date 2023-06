Mort Cause de Décès : Le décès de Philippe Pozzo di Borgo

Nécrologie – Mort cause de décès.

Philippe Pozzo di Borgo est décédé

Qui était Philippe Pozzo di Borgo ?

Philippe Pozzo di Borgo était un homme d’affaires français né en 1951 à Tunis. Il a été directeur des champagnes Pommery et a également travaillé dans le secteur bancaire. Cependant, il est surtout connu pour son livre autobiographique « Le Second Souffle », qui a été adapté au cinéma en 2011 sous le titre « Intouchables ». Le film raconte l’histoire de l’amitié entre Philippe Pozzo di Borgo, alors tétraplégique, et son aide à domicile Abdel Sellou, un jeune de banlieue.

Sa vie après l’accident

En 1993, Philippe Pozzo di Borgo a été victime d’un accident de parapente qui l’a rendu tétraplégique. Il a alors dû réapprendre à vivre avec cette nouvelle condition. Il a notamment créé l’association « Simon de Cyrène », qui a pour but d’aider les personnes en situation de handicap à trouver un accompagnement adapté.

Il a également décidé de partager son expérience dans son livre « Le Second Souffle », qui est devenu un best-seller en France. Le livre a été traduit dans plusieurs langues et a inspiré de nombreuses personnes à travers le monde.

Sa mort

Le 16 septembre 2021, Philippe Pozzo di Borgo est décédé à l’âge de 70 ans. Sa mort a été annoncée par l’association « Simon de Cyrène », qui a publié un message sur les réseaux sociaux : « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Philippe Pozzo di Borgo, fondateur de l’association Simon de Cyrène et auteur du livre “Le Second Souffle”. Nous perdons un ami, un mentor, un exemple et un guide. »

Sa mort a été largement commentée en France et à l’étranger. De nombreuses personnalités ont rendu hommage à Philippe Pozzo di Borgo, saluant son courage, sa force de caractère et son engagement pour les personnes en situation de handicap.

Son héritage

Philippe Pozzo di Borgo laisse derrière lui un héritage important. Son livre « Le Second Souffle » restera un témoignage poignant de sa vie après l’accident. Son association « Simon de Cyrène » continuera à aider les personnes en situation de handicap à trouver un accompagnement adapté.

Mais surtout, Philippe Pozzo di Borgo restera dans les mémoires comme un exemple de courage et de détermination. Malgré les obstacles, il a su trouver un second souffle et a consacré sa vie à aider les autres. Son message d’espoir et de solidarité continuera à inspirer de nombreuses personnes à travers le monde.

Conclusion

La mort de Philippe Pozzo di Borgo est une grande perte pour la France et pour le monde. Cet homme courageux et engagé a su inspirer de nombreuses personnes à travers son livre et son association. Son héritage restera dans les mémoires et continuera d’inspirer les générations futures.