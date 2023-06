Mort Cause de Décès : Le décès de Pier Francesco Forleo, gendre de Mara Venier et cadre de la Rai, à l’âge de 51 ans. Vianello : “Il était surnommé le Prince pour son élégance”.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La perte de Pier Francesco Forleo nous laisse consternés

Le monde de la télévision s’est réveillé en état de choc ce matin à l’annonce de la mort subite de Pier Francesco Forleo, à l’âge de 51 ans. Le président de Rai Marinella Soldi et le directeur général, Roberto Sergio Rai, ont exprimé leur profonde tristesse face à la perte de cet homme brillant et passionné.

Un parcours exceptionnel

Pier Francesco Forleo était un directeur des programmes très respecté, connu pour son engagement en faveur de la qualité de la télévision italienne. Il avait travaillé pour plusieurs chaînes de télévision avant de rejoindre Rai en 2016, où il avait été nommé directeur des programmes.

Sous sa direction, Rai avait connu de grands succès, notamment avec des programmes populaires tels que “Ballando con le Stelle” et “Che Tempo Che Fa”. Il avait également été reconnu pour sa capacité à identifier de nouveaux talents et à promouvoir des émissions innovantes et de qualité.

Un homme passionné et engagé

Les collègues de Forleo ont décrit un homme passionné et engagé, qui avait consacré sa vie à la télévision. Il était connu pour son dévouement à la profession et pour sa capacité à inspirer et à motiver les autres.

Forleo était également un fervent défenseur des droits des femmes et de l’inclusion dans le monde de la télévision. Il avait travaillé pour promouvoir la diversité et l’égalité dans le secteur, et avait été reconnu pour son engagement en faveur de ces causes.

Un héritage durable

La mort de Pier Francesco Forleo est une perte immense pour le monde de la télévision italienne. Mais son héritage durable sera sa passion pour la qualité et l’innovation dans le secteur, ainsi que son engagement en faveur de l’égalité et de la diversité.

Ses collègues et amis ont exprimé leur profonde tristesse et leur gratitude pour l’impact qu’il a eu sur leurs vies et sur le secteur de la télévision dans son ensemble. Ils ont juré de poursuivre son travail et de continuer à promouvoir les valeurs qu’il a défendues tout au long de sa carrière.

Conclusion

Pier Francesco Forleo était un homme exceptionnel qui a consacré sa vie à la télévision italienne. Sa mort subite est une perte immense pour sa famille, ses amis, ses collègues et pour ceux qui ont bénéficié de son travail et de son engagement. Mais son héritage durable sera sa passion pour la qualité et l’innovation dans le secteur, ainsi que son engagement en faveur de l’égalité et de la diversité.