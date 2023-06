Mort Cause de Décès : Le décès de Rale Rasic, ancien sélectionneur de l’Australie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Rale Rasic : une légende du football australien

L’annonce du décès de Rale Rasic, à l’âge de 87 ans, a suscité une grande émotion dans le monde du football australien. Considéré comme un pionnier, il a marqué l’histoire de ce sport dans son pays en qualifiant l’Australie pour la première Coupe du monde de son histoire, en 1974.

Un parcours remarquable

Rale Rasic a été nommé sélectionneur de l’Australie à l’âge de 34 ans et a rapidement su imprimer sa marque sur l’équipe. Lors d’une tournée mondiale en 1972, l’Australie a enchaîné une série de 12 matches sans défaite, dont un match nul contre l’équipe de Santos, qui comptait alors Pelé parmi ses joueurs.

Une qualification historique

La grande réussite de Rale Rasic reste bien sûr la qualification de l’Australie pour sa première Coupe du monde, en 1974 en Allemagne de l’Ouest. Malheureusement, l’équipe n’a pas réussi à briller dans cette compétition, s’inclinant contre la RDA (2-0) et la RFA (3-0) et faisant match nul contre le Chili (0-0).

Une figure emblématique du football australien

Rale Rasic a marqué l’histoire du football australien en tant que joueur et entraîneur. La Fédération australienne lui a rendu hommage en le décrivant comme une légende de la Coupe du monde 74, un pionnier qui a vécu pour le jeu qu’il aimait avec une passion féroce toute sa vie. Sa marque indélébile sur le football australien restera à jamais gravée dans les mémoires.

Un hommage mérité

Les Australiens ont décidé de rendre hommage à Rale Rasic en portant un brassard noir lors de leur match amical contre l’Australie le 15 juin à Pékin. Ce geste symbolique montre l’importance de ce personnage dans l’histoire du football australien et permettra à tous les joueurs présents sur le terrain de rendre un dernier hommage à cette figure emblématique du football australien.

Conclusion

Rale Rasic restera à jamais une légende du football australien. Sa passion pour le jeu et sa contribution à son développement dans son pays ont marqué les esprits et inspiré de nombreuses générations de joueurs et d’entraîneurs. Son décès est une grande perte pour le football australien, mais son héritage perdurera et continuera d’inspirer les passionnés de ce sport en Australie et dans le monde entier.