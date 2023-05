Mort Cause de Décès : Le décès de Ray Stevenson, acteur de RRR et Thor.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ray Stevenson | Acteur irlandais célèbre pour ses rôles dans RRR et Thor, décède à l’âge de 58 ans

L’acteur Ray Stevenson, plus connu pour ses rôles dans RRR et Thor, est décédé à l’âge de 58 ans. La cause du décès n’a pas été révélée, a rapporté CNN.

Origines

Gregory Raymond Stevenson est né en Irlande du Nord et a déménagé en Angleterre dans son enfance. Il a étudié à la Bristol Old Vic Theatre School avant de poursuivre une carrière d’acteur.

Carrière cinématographique

Stevenson a commencé sa carrière cinématographique dans les années 1990 avec des rôles mineurs dans des films comme « The Theory of Flight » et « Some Voices ». Il a ensuite joué dans des films plus connus tels que « King Arthur », « The Other Guys », « Thor », et « RRR ».

Cependant, il était surtout connu pour son rôle dans la série télévisée britannique « Rome ». Il y incarnait le personnage de Titus Pullo, un soldat romain brut et vulgaire, mais également loyal et courageux.

Hommages

Après la nouvelle de sa mort, de nombreux hommages ont été rendus à Stevenson. Le réalisateur de « RRR », SS Rajamouli, a tweeté : « Très triste d’apprendre le décès de Ray Stevenson. C’était un acteur incroyablement talentueux et une personne formidable. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis. »

L’acteur Chris Hemsworth, qui a joué avec Stevenson dans « Thor », a déclaré dans un communiqué : « Ray était un ami et un collègue incroyablement talentueux et généreux. Nous avons perdu une lumière brillante trop tôt. Mes pensées et mes prières vont à sa famille. »

Conclusion

C’est avec une grande tristesse que la communauté cinématographique a appris le décès de Ray Stevenson. L’acteur avait une présence très forte à l’écran et était apprécié de tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui. Il laisse derrière lui un héritage cinématographique impressionnant et sera toujours dans nos cœurs et nos esprits.