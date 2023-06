Mort Cause de Décès : Le décès de Roger Craig, enseignant d’un pitch emblématique de son temps, à l’âge de 93 ans.

« Tout le monde lançait ce terrain », a déclaré Mike Scioscia, qui a attrapé pour les Dodgers dans les années 1980 et plus tard dirigé les Angels, à l’Associated Press en 2011. « C’était le terrain des années 80, tout comme le terrain des années 60 était un curseur.

Roger Lee Craig est né le 17 février 1930 à Durham, en Caroline du Nord, l’un des 10 enfants de John et Mamie Craig. Son père était vendeur de chaussures. Il a été repéré par un dépisteur à temps partiel pour les Dodgers alors qu’il lançait au lycée, puis signé par l’équipe de l’Université d’État de Caroline du Nord en 1950. Après avoir lancé dans le système de ligue mineure des Dodgers et servi dans l’armée, Craig a fait son ses débuts avec Brooklyn en juillet 1955.

Lanceur de balle rapide au début de sa carrière, Craig a développé des problèmes de bras qu’il a attribués au lancer par temps froid et humide en tant que partant le 29 septembre 1957, au stade Connie Mack des Phillies de Philadelphie, lors du dernier match joué par les Dodgers avant de déménager. à Los Angeles.

Craig était de retour dans les mineurs pendant une grande partie de 1958 et une partie de la saison 1959 tout en se remettant de sa blessure. Il n’a jamais retrouvé la vitesse de sa balle rapide, mais lorsqu’il est revenu définitivement chez les Dodgers en 1959, il s’est concentré pour devancer les frappeurs dans le décompte. Cette année-là, il a relancé sa carrière de lanceur de contrôle et a connu sa meilleure saison dans les ligues majeures, affichant un Record de 11-5 tout en menant la NL en blanchissages, avec quatre, alors que les Dodgers ont remporté leur premier fanion à Los Angeles. Il a débuté deux fois dans la Série mondiale contre les White Sox de Chicago, avec une défaite et une sans décision dans un match remporté par les Dodgers, qui ont remporté la Série en six matchs.