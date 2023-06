Mort Cause de Décès : Le décès de Ted Kaczynski, alias « Unabomber », terroriste notoire

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ted Kaczynski, alias Unabomber, est décédé en prison

Qui était Ted Kaczynski ?

Ted Kaczynski était un mathématicien diplômé de Harvard qui avait mené pendant 17 ans une campagne d’attentats à la bombe aux États-Unis. Il avait choisi de se retirer dans une cabane dans la nature au Montana, où il avait installé un atelier pour fabriquer ses bombes. Entre 1978 et 1995, il a envoyé ou déposé des colis piégés qui ont tué trois personnes et en ont blessé 23 autres. Le FBI l’a surnommé Unabomber, en référence à la cible privilégiée de ses attentats : des universités et des compagnies aériennes.

Sa mort en prison

Ted Kaczynski est décédé samedi 7 août 2021, à l’âge de 81 ans, au centre médical de la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord. Il avait été transféré dans cet établissement médical en avril 2021 pour y être soigné. Il avait été retrouvé inconscient dans sa cellule tôt samedi matin et avait été déclaré mort vers 8 heures, selon Kristie Breshears, porte-parole du Bureau fédéral des prisons. La cause du décès n’a pas été immédiatement connue.

Sa condamnation

Ted Kaczynski avait été arrêté en 1996, après la publication par le FBI d’un manifeste qu’il avait rédigé pour revendiquer ses attentats. Il avait été condamné en 1998 à quatre peines de prison à vie plus 30 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Il avait plaidé coupable pour éviter la peine de mort. Il avait été incarcéré à la prison fédérale Supermax de Florence, au Colorado, considérée comme la prison la plus sécurisée des États-Unis, avant d’être transféré dans l’établissement médical de Butner en avril 2021.

Conclusion

Ted Kaczynski restera dans l’histoire comme l’un des plus célèbres terroristes américains. Sa campagne d’attentats à la bombe a marqué les esprits et a suscité de nombreuses interrogations sur les motivations de cet homme brillant mais solitaire. Sa mort en prison marque la fin d’une époque, mais laisse également un goût d’inachevé, car Ted Kaczynski n’a jamais expliqué clairement les raisons de ses actes, malgré la publication de son manifeste. Sa vie et son parcours restent un mystère, et continueront à fasciner les chercheurs et les curieux.