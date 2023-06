Mort Cause de Décès : “Le décès d’Ouattara Gnonzié, ancien DG de la RTI, en deuil”

Nécrologie – Mort cause de décès.

8 juin 2023



La Côte d’Ivoire perd un grand journaliste et homme politique

La Côte d’Ivoire est en deuil suite au décès d’Ouattara Gnonzié, ancien directeur général de la Radiotélévision ivoirienne (RTI), survenu le jeudi 8 juin 2023. Ce journaliste et homme politique était l’un des plus illustres du pays.

Ouattara Gnonzié a marqué l’histoire de la RTI en y occupant de hautes fonctions pendant plusieurs années. Il a également été ministre de la Communication sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, avant de s’engager dans la vie politique en tant que député.

Sa disparition laisse un grand vide dans le paysage médiatique ivoirien et plonge la Côte d’Ivoire dans une grande tristesse. Les hommages se multiplient depuis l’annonce de sa mort, témoignant de l’importance de sa contribution à la vie politique et médiatique du pays.

Un parcours remarquable dans le journalisme et la politique

Ouattara Gnonzié était un journaliste talentueux qui a su marquer l’histoire de la RTI. Il a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de la chaîne, dont celui de directeur général, de 2000 à 2004.

Il a ensuite été nommé ministre de la Communication en 2004, sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Il a occupé ce poste jusqu’en 2006, avant de se lancer dans la vie politique en tant que député.

Ouattara Gnonzié était un homme engagé, qui a toujours défendu ses convictions avec force et conviction. Sa disparition est une grande perte pour la Côte d’Ivoire, qui perd aujourd’hui l’un de ses plus grands journalistes et hommes politiques.

Des hommages unanimes pour un grand homme

Depuis l’annonce de sa mort, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire d’Ouattara Gnonzié. Nombreux sont ceux qui ont tenu à rendre hommage à cet homme qui a marqué l’histoire de la Côte d’Ivoire.

Les témoignages évoquent tous un homme engagé, passionné et talentueux, qui a su marquer l’histoire de son pays. Sa contribution à la vie politique et médiatique de la Côte d’Ivoire restera à jamais gravée dans les mémoires.

La Côte d’Ivoire perd aujourd’hui l’un de ses plus grands journalistes et hommes politiques. Mais sa mémoire restera à jamais vivante dans le cœur de ceux qui l’ont connu et admiré.