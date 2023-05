Mort Cause de Décès : Le décès du chanteur Jean-Louis Murat à l’âge de 71 ans

Une carrière musicale marquante

Né le 28 janvier 1952 dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, Jean-Louis Murat a débuté sa carrière musicale avec des débuts difficiles. C’est grâce à son titre “Si je devais manquer de toi” qu’il s’est fait remarquer dans le milieu artistique. Il a ensuite enchaîné les albums, avec parfois plus d’un par an.

Le single “Regrets”, chanté en duo avec Mylène Farmer en 1991, l’a fait définitivement connaître auprès du grand public. Parmi ses titres les plus connus, on peut également citer “Foule romaine” et “Au Mont Sans-Souci”.

L’amour de l’Auvergne

Jean-Louis Murat était un amoureux de la nature et des grands espaces, et ses textes poétiques ont souvent mis en valeur l’Auvergne et ses paysages. Né à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, il avait la région dans le sang.

Les réactions à son décès

Les réactions suite à son décès sont très nombreuses dans la région. Le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, a écrit sur Twitter : “Une part de l’Auvergne part avec lui. La beauté du texte, la franchise du mot, la sincérité du chant”. Lionel Chauvin, le président du département du Puy-de-Dôme, a exprimé son émotion et ses condoléances à la famille et aux amis de Jean-Louis Murat.

Un best-of à paraître

Le chanteur avait prévu de faire paraître un best-of de ses chansons le lendemain de son décès. Parmi les titres qui devaient y figurer, on peut citer ses plus grands succès tels que “Regrets”, “Si je devais manquer de toi”, “Foule romaine” et “Au Mont Sans-Souci”.

Une carrière d’acteur

En plus de sa carrière musicale, Jean-Louis Murat avait également fait quelques apparitions au cinéma. Il avait notamment décroché un rôle dans le film “La Vengeance d’une femme”, réalisé par Jacques Doillon, avec Béatrice Dalle et Isabelle Huppert.