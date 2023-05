Mort Cause de Décès : Le décès du chanteur Jean-Louis Murat en France

Nécrologie – Mort cause de décès.

En Suisse, Tina Turner “Simply the best” dans les cœurs et les mémoires

La mort de Tina Turner a suscité des hommages de présidents et d’autres icônes du rock dans le monde entier, mais aussi de ses voisins dans cette banlieue de la capitale financière de la Suisse, posée sur les berges du lac de Zurich, connue sous le nom évocateur de la “Côte d’or”.

Des admirateurs venus se recueillir devant la résidence de la “Reine du rock”

“Ta voix s’est éteinte mais elle est toujours dans mon cœur”, lâche une admiratrice de Tina Turner en déposant des fleurs devant la résidence de la “Reine du rock” dans ce bourg très cossu non loin de Zurich.

Barbara Burkhalter fait partie du flot constant d’admirateurs venus se recueillir devant les grilles du château Algonquin, la somptueuse demeure de Küsnacht, où l’artiste de 83 ans qui y a vécu pendant près de trois décennies est décédée mercredi.

“Quelqu’un comme elle devrait vivre éternellement”, lance Barbara. La mort de Tina Turner a suscité les hommages de présidents et d’autres icônes du rock dans le monde entier, mais aussi de ses voisins dans cette banlieue de la capitale financière de la Suisse, posée sur les berges du lac de Zurich, connue sous le nom évocateur de la “Côte d’or”.

Une discrétion et un respect de la sphère privée qui a attiré plus d’une star en Suisse, tout comme une fiscalité attrayante.

“Rest in power”

De nombreux bouquets de fleurs ont été déposés aux portes du château, ainsi qu’une quarantaine de bougies, cartes, messages manuscrits et hommages à la superstar née aux États-Unis. Alors que le ciel couvert fait place à un soleil radieux, une femme portant une casquette de baseball allume une bougie et laisse un message : “Merci Tina pour ta musique, ta voix, ton sourire, ton inspiration, tes mouvements de danse, tes enthousiasmes. Ton quartier. Rest in power”. L’admiratrice reprend à son compte le “Rest in power”, l’expression de deuil pour ceux dont la vie à été marquée par l’injustice ou la discrimination.

Le combat de Tina Turner pour surmonter la violence domestique

Outre sa musique et son sens du spectacle, le combat de Tina Turner pour surmonter la violence domestique a touché de nombreuses femmes à travers le monde. Guia Greaves, une autre admiratrice se rappelle d’une Tina Turner, qui était connue dans sa ville d’adoption comme une personne gentille, une bonne voisine, discrète et sans prétention, qui s’efforçait d’apprendre l’allemand et de s’intégrer dans la communauté. “Elle a payé toutes les décorations de Noël”, raconte Guia Greaves à l’AFP. “Je ne sais pas combien de fois je suis passée ici en écoutant ses chansons et j’ai dit ‘Hey, Tina!’. Et j’admire vraiment ce qu’elle a symbolisé face à la violence domestique : la façon dont elle s’est épanouie sans haine. Nous avons maintenant le trésor de sa musique et nous devons continuer à l’écouter”, dit-elle.

“Elle était si forte”

Tina Turner a déménagé en Suisse en 1995 avec son partenaire allemand de longue date, le producteur et acteur, Erwin Bach, 67 ans. En 2013, trois mois après l’avoir épousé et obtenu son passeport suisse, Tina Turner a renoncé à sa nationalité américaine. Le couple a longtemps loué le château Algonquin en raison de restrictions imposées aux étrangers. Les jardins entourant la magnifique demeure sont entourés de haies impeccablement entretenues et d’énormes buissons colorés dans des tons roses et bleus. La maison blanche de trois étages est protégée du regard des inconnus par des sapins imposants. Jerika Seiler, 48 ans, est venue allumer “une bougie pour son âme”.

Cette créatrice de mode dit avoir rencontré Tina Turner à plusieurs reprises dans des restaurants locaux au cours des 20 dernières années. Et elle se souvient de la fois où la “Reine du Rock” a baissé la vitre de sa voiture, en disant “bonjour et en souriant. Je criais tellement j’étais heureuse!”. “Je suis allée à trois concerts. J’ai commencé à lire son livre il y a quelques années et chaque fois que je voyais son film, je pleurais toujours. Elle était si forte”. Tina Turner “sera toujours” à ses yeux “tout simplement la meilleure”. “Simply the best”, un des plus grands succès de Tina Turner.