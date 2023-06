Mort Cause de Décès : Le décès du coureur suisse Gino Mäder suite à sa chute en course

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde du cyclisme est en deuil après la tragique disparition de Gino Mäder. Le jeune cycliste suisse de 24 ans a succombé à ses blessures après une chute lors de la cinquième étape du Tour de Suisse. Alors qu’il était 27e du classement général, Mäder a chuté dans la descente du col de l’Albula et a été retrouvé inconscient dans un ravin en contrebas de la route. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital de Coire par voie aérienne, mais malheureusement, il n’a pas survécu à ses blessures.

La Bahrain-Victorious, l’équipe de Mäder, a rendu hommage à son coureur dans un communiqué, affirmant que « Gino a perdu son combat pour se remettre des graves blessures qu’il avait subies ». L’équipe a également exprimé sa profonde tristesse et ses condoléances à la famille et aux proches de Mäder.

Mäder était considéré comme l’un des espoirs du cyclisme suisse et avait remporté une étape du Tour d’Italie en 2021. Il avait également terminé cinquième et meilleur jeune du Tour d’Espagne de la même année. Sa mort a choqué le monde du cyclisme, avec de nombreux coureurs et équipes exprimant leur tristesse et leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

L’accident de Mäder a également relancé le débat sur la sécurité des coureurs lors des courses cyclistes. Le champion du monde Remco Evenepoel a déploré sur Twitter le choix de boucler l’étape par une descente dangereuse, affirmant qu’une arrivée au sommet aurait été possible. L’Allemand Simon Geschke a répondu en défendant la descente, affirmant qu’elle était sûre et que les coureurs prenaient souvent des risques dans les descentes.

La chute mortelle de Mäder rappelle les tragédies de Wouter Weylandt en 2011 et de Fabio Casartelli en 1995, qui ont également perdu la vie lors de chutes lors de courses cyclistes. Ces incidents soulignent l’importance de la sécurité des coureurs lors de ces événements, et la nécessité de prendre des mesures pour minimiser les risques.

En hommage à Mäder, la sixième étape du Tour de Suisse a été neutralisée avant le départ, avec le peloton formant un cortège en sa mémoire. La communauté du cyclisme pleure la perte de ce jeune talent, qui avait encore tant à offrir à ce sport qu’il aimait tant.