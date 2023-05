Mort Cause de Décès : Le décès du directeur musical Raj.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le directeur musical Raj est décédé

Le monde du cinéma indien est en deuil car le célèbre directeur musical Raj est décédé récemment. Il est né sous le nom de Thotakuri Somaraju et a travaillé en collaboration avec son partenaire Koti pour assurer la direction musicale de nombreux films.

Le duo Raj-Koti

Raj-Koti étaient un duo de directeurs musicaux qui ont travaillé ensemble pour composer de la musique pour le cinéma indien pendant de nombreuses années. Ils ont été très populaires dans l’industrie cinématographique du sud de l’Inde, en particulier à Hyderabad, où ils ont travaillé sur de nombreux films en telugu.

Raj et Koti se sont rencontrés pour la première fois au début des années 80 et ont commencé à travailler ensemble en tant que directeurs musicaux pour des films en telugu. Leur collaboration a été très fructueuse et ils ont produit de nombreux hits musicaux qui sont devenus extrêmement populaires auprès du public.

AR. Rahman a travaillé avec Raj-Koti

Le réalisateur populaire AR. Rahman a également travaillé avec Raj-Koti pendant huit ans en tant que programmeur de clavier. Rahman a travaillé sur plusieurs films pour lesquels Raj-Koti étaient les directeurs musicaux, et leur collaboration a produit de nombreux hits.

Rahman a souvent parlé de son temps passé à travailler avec Raj-Koti et a exprimé son admiration pour leur travail. Il a également parlé de la façon dont leur collaboration a influencé son propre travail de composition musicale.

La mort de Raj

Raj est décédé il y a quelque temps, laissant derrière lui un grand héritage musical. Sa mort a été un choc pour l’industrie cinématographique indienne, et de nombreux fans et collègues ont exprimé leur tristesse et leur condoléances.

La musique de Raj-Koti a été un élément clé de nombreux films à succès, et leur contribution à l’industrie cinématographique indienne ne sera jamais oubliée. Raj-Koti ont travaillé sur plus de 300 films ensemble et ont composé plus de 2000 chansons.

Conclusion

La mort de Raj est une perte énorme pour l’industrie cinématographique indienne. Son travail en collaboration avec Koti a produit de nombreuses chansons populaires qui sont encore appréciées par les fans de musique indienne aujourd’hui. Sa contribution à l’industrie cinématographique ne sera jamais oubliée, et il continuera d’être un symbole de créativité musicale pour les générations à venir.