Mort Cause de Décès : Le décès du journaliste Jacob Ahama de Victoire FM

La presse togolaise endeuillée : le décès de Jacob Ahama de Victoire FM

Le 6 juin 2023, la presse togolaise a perdu un de ses piliers : Jacob Ahama, animateur de l’émission « Dukɔa me ƒe nyadzɔdzɔ » en langue éwé sur la Radio Victoire, est décédé après une courte maladie. L’annonce de sa disparition a été confirmée par ses confrères le lendemain matin.

Jacob Ahama était l’un des professionnels les plus connus du paysage médiatique audiovisuel togolais. Il a marqué les deux dernières décennies en étant l’une des figures incontournables de la branche togolaise de l’Union Internationale de la presse francophone (UPF-Togo). Son émission avec Nicolas Lawson, datant de plusieurs années, est encore aujourd’hui gravée dans la mémoire de nombreux Togolais.

Le décès de Jacob Ahama a été largement relayé sur les réseaux sociaux, témoignant de l’importance de sa contribution et de son impact dans le paysage médiatique togolais. Les hommages ont afflué de toutes parts, saluant l’homme et le professionnel qu’il était.

La disparition de Jacob Ahama est une perte immense pour la presse togolaise et pour tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Son professionnalisme, son engagement et sa passion pour son métier ont été salués à de nombreuses reprises. Il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des grands journalistes de son temps.

Au-delà de la tristesse et de l’émotion, le décès de Jacob Ahama doit également être l’occasion de réfléchir à l’avenir de la presse togolaise. Les journalistes togolais ont la lourde tâche de continuer à informer et à éduquer la population, malgré les défis nombreux et les obstacles qui se dressent sur leur chemin. La mort de Jacob Ahama doit être une source de motivation supplémentaire pour poursuivre la mission essentielle de la presse togolaise : informer, éduquer et défendre les droits des citoyens.

En hommage à Jacob Ahama, la presse togolaise doit continuer à se battre pour la liberté d’expression et pour un journalisme responsable et éthique. Les journalistes togolais doivent s’inspirer de l’exemple de Jacob Ahama et poursuivre son combat pour une presse libre et indépendante.

En fin de compte, le décès de Jacob Ahama est une triste nouvelle pour la presse togolaise et pour tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Mais c’est aussi l’occasion de rendre hommage à un grand professionnel et de réaffirmer la nécessité d’une presse libre et indépendante. La mémoire de Jacob Ahama restera à jamais gravée dans les mémoires et continuera d’inspirer les générations futures de journalistes togolais.