Mort Cause de Décès : Le décès du maire Gérard Fleurance.

Un homme engagé pour sa commune

Le maire de Hesse, Gérard Fleurance , est décédé ce mardi matin, à l’âge de 74 ans. Réélu en 2020, il a effectué trois mandats en tant que maire de la commune dont il était natif.

Marié à Marie-Jeanne, née Prost, il avait eu deux enfants, une fille et un garçon, qui leur ont donné plusieurs petits-enfants. Retraité de Faure et Machet, Gérard Fleurance avait pris la décision d’anticiper son départ en retraite peu de temps après sa première élection en mairie, se consacrant dès lors sans compter pour la commune, les habitants et les projets engagés par le conseil municipal pour développer le village.

Sincères condoléances à sa famille et ses proches

La rédaction du Républicain Lorrain présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. La disparition de Gérard Fleurance laisse un grand vide dans la communauté de Hesse et dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de travailler avec lui.