Mort Cause de Décès : Le décès du professeur et écrivain Lansiné Kaba en français aux Émirats arabes unis

Guinée: le professeur et écrivain Lansiné Kaba est mort

La Guinée a perdu l’une de ses grandes figures intellectuelles. Lansiné Kaba est décédé samedi 27 mai à Conakry. Il a été emporté par un accident vasculaire cérébral (AVC), selon ses proches.

Lansiné Kaba était un éminent professeur d’histoire africaine à l’université de Carnegie Mellon et un écrivain prolifique. Il était l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’Afrique, notamment sur l’histoire de la Guinée et de l’Afrique de l’Ouest.

Né en 1941 à Kankan, dans l’est de la Guinée, Lansiné Kaba a étudié l’histoire à l’université de Paris-Sorbonne avant de retourner en Guinée pour enseigner à l’université de Conakry. Il a ensuite déménagé aux États-Unis pour poursuivre sa carrière académique.

Au cours de sa carrière, Lansiné Kaba a reçu de nombreux prix et distinctions pour ses contributions à l’étude de l’histoire africaine. Il a été membre de l’Académie des sciences d’outre-mer et de l’Académie africaine des sciences.

Lansiné Kaba était également un défenseur passionné des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique. Il a été un critique vocal des régimes autoritaires et a plaidé pour une plus grande transparence et une meilleure gouvernance dans les pays africains.

Sa mort a été largement saluée en Guinée et dans le monde entier. Les dirigeants africains ont rendu hommage à sa contribution à l’étude de l’histoire africaine et à sa défense des droits de l’homme et de la démocratie.

La mort de Lansiné Kaba est une perte énorme pour la Guinée et pour l’Afrique dans son ensemble. Sa contribution à l’étude de l’histoire africaine et à la défense des droits de l’homme et de la démocratie restera une source d’inspiration pour les générations futures.

Il laisse derrière lui une famille aimante, des collègues et des amis qui se souviendront de lui avec amour et respect. Sa mémoire restera gravée dans les annales de l’histoire de l’Afrique et continuera d’inspirer ceux qui cherchent à faire avancer la cause de la liberté et de la justice en Afrique.