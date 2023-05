Mort Cause de Décès : Le décès du réalisateur Giorgio Ferrara à l’âge de 76 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le réalisateur Giorgio Ferrara décède à l’âge de 76 ans

Le monde du cinéma italien a perdu l’un de ses grands noms avec la disparition de Giorgio Ferrara, décédé à l’âge de 76 ans. Le réalisateur italien a marqué l’histoire du cinéma italien avec ses œuvres cinématographiques et son rôle de directeur artistique. Ferrara était malade depuis un certain temps et avait été hospitalisé dans un hôpital romain avant son décès. Cette nouvelle a été confirmée par sa famille et ses proches.

La carrière de Giorgio Ferrara

Giorgio Ferrara a débuté sa carrière dans le cinéma en 1960. Il a travaillé en tant qu’assistant réalisateur sur plusieurs films avant de réaliser son premier long métrage, “L’Età del Malessere”, en 1968. Le film a été bien accueilli par le public et la critique et a remporté le Prix spécial du jury au Festival international du film de Berlin. Ferrara a ensuite réalisé plusieurs autres films, notamment “L’Assassino ha riservato nove poltrone” (1974), “L’Ultimo Cacciatore” (1980) et “Cinque giorni di tempesta” (1997).

En plus de sa carrière de réalisateur, Ferrara a également travaillé comme directeur artistique sur plusieurs films. Il a notamment travaillé avec des réalisateurs tels que Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini et Bernardo Bertolucci. Il a également travaillé sur la production de films tels que “La Dolce Vita” de Fellini et “Il Conformista” de Bertolucci.

Un hommage à Giorgio Ferrara

La disparition de Giorgio Ferrara a été largement commentée dans le monde du cinéma italien. De nombreux cinéastes, acteurs et personnalités du monde du cinéma ont rendu hommage au réalisateur italien. Le réalisateur italien Paolo Sorrentino a exprimé sa tristesse sur Twitter, en écrivant : “Adieu à Giorgio Ferrara, un maître du cinéma italien”. L’acteur italien Sergio Rubini a également rendu hommage à Ferrara, déclarant : “Giorgio Ferrara était un grand réalisateur et un homme de culture, il nous manquera beaucoup”.

Le ministre de la Culture italien, Dario Franceschini, a également rendu hommage à Giorgio Ferrara, en déclarant : “Avec la disparition de Giorgio Ferrara, nous perdons un grand artiste du cinéma italien, qui a contribué à l’histoire du cinéma italien en tant que réalisateur et directeur artistique. Nous sommes reconnaissants pour le travail qu’il a accompli dans ce domaine et nous nous souviendrons toujours de lui avec affection”.

Conclusion

Le décès de Giorgio Ferrara a été une perte pour le cinéma italien. Le réalisateur italien a laissé derrière lui un héritage cinématographique remarquable qui continuera d’inspirer les générations futures de cinéastes. Sa contribution à l’industrie cinématographique italienne, en tant que réalisateur et directeur artistique, restera à jamais gravée dans l’histoire du cinéma italien. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces temps difficiles.