Mort Cause de Décès : Le décès du réalisateur Giorgio Ferrara, ancien directeur du Festival dei Due Mondi à Spoleto.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le réalisateur Giorgio Ferrara décède à l’âge de 76 ans

Spolète, 18 mai 2023

Le monde du cinéma italien est en deuil, suite à l’annonce du décès du réalisateur et directeur artistique Giorgio Ferrara à Rome, à l’âge de 76 ans. Des sources proches de la famille ont confirmé la nouvelle à l’ANSA. Ferrara était malade depuis quelque temps et avait été hospitalisé dans un hôpital romain avant de rendre son dernier souffle.

Un parcours remarquable dans le monde du cinéma italien

Né à Rome le 19 janvier 1947, Giorgio Ferrara était le frère aîné du réalisateur et scénariste Francesco Ferrara. Il laisse derrière lui une carrière artistique remarquable, qui a marqué le cinéma italien des années 70 et 80. Ferrara a commencé sa carrière en tant qu’assistant réalisateur, travaillant aux côtés de grands noms du cinéma italien tels que Federico Fellini, Luchino Visconti et Pier Paolo Pasolini.

Il a réalisé son premier long métrage en 1973, intitulé “Il bacio” (Le baiser), qui a remporté le Prix de la critique au Festival de Cannes la même année. Il a ensuite réalisé plusieurs films à succès, tels que “La città sconvolta: caccia spietata ai rapitori” (La ville en état de choc: chasse impitoyable aux kidnappeurs), “Il caso Moro” (L’affaire Moro) et “La ragazza di Trieste” (La fille de Trieste).

Ferrara était également un directeur artistique renommé, travaillant sur de nombreux films italiens et internationaux, tels que “Ginger et Fred” de Fellini, “Le dernier empereur” de Bernardo Bertolucci et “Le nom de la rose” de Jean-Jacques Annaud. Il a également travaillé sur des productions hollywoodiennes, telles que “Mission : Impossible III” de J.J. Abrams.

Un héritage artistique durable

Giorgio Ferrara était un artiste polyvalent, qui a laissé une empreinte durable dans le monde du cinéma italien. Son travail a été salué par la critique et le public, et a été récompensé à de nombreuses reprises. Il a remporté le David di Donatello, le principal prix du cinéma italien, pour son travail de directeur artistique sur “Le dernier empereur” et “Le nom de la rose”. Il a également remporté le Nastro d’Argento, le prix du Syndicat national des journalistes cinématographiques italiens, pour son travail de réalisateur sur “La città sconvolta: caccia spietata ai rapitori”.

Giorgio Ferrara laisse derrière lui un héritage artistique important, qui continuera d’inspirer les générations futures de cinéastes italiens. Sa contribution au cinéma italien restera à jamais gravée dans l’histoire de l’art et de la culture italienne.

Conclusion

La mort de Giorgio Ferrara est une perte immense pour le cinéma italien et international. Son travail a influencé de nombreux cinéastes à travers le monde, et son héritage artistique durable continuera d’inspirer les générations futures. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses proches, et nous rendons hommage à sa carrière remarquable et à sa contribution au monde du cinéma.