Le célèbre écrivain britannique Martin Amis est décédé à l’âge de 73 ans, selon son éditeur. Martin Amis avait été désigné en 2008 comme l’un des 50 plus grands auteurs britanniques depuis 1945 par le Times. Il laisse derrière lui un héritage important et aura marqué le paysage culturel britannique de manière indélébile, a écrit Penguin Books sur Twitter.

Une perte pour la littérature britannique

Martin Amis est décédé vendredi 19 mai à son domicile de Lake Worth, en Floride, des suites d’un cancer de l’oesophage, selon le New York Times, citant son épouse Isabel Fonseca. Il était l’auteur de 14 romans, dont \”Money, Money\”, \”London Fields\” et \”La Flèche du Temps\”. Il a été nommé pour le Booker Prize deux fois, en 1991 et 2003. Fils de l’auteur Kingsley Amis, Martin Amis s’était établi aux États-Unis en 2011.

Un auteur prolifique

Martin Amis était un auteur prolifique dont l’oeuvre a été saluée par la critique. Son roman \”Lionel Asbo, l’état de l’Angleterre\”, publié en 2012, était celui dont il était le plus satisfait. Il avait alors estimé qu’au fil du temps, \”le génie s’affaiblit et le talent s’affirme\”. Martin Amis était un écrivain engagé qui a abordé des thèmes tels que la politique, la société et la culture britannique. Il a marqué la littérature britannique de son empreinte et laisse derrière lui un héritage important.

Un hommage unanime

La mort de Martin Amis a suscité de nombreuses réactions émues sur les réseaux sociaux. Les écrivains, les critiques littéraires et les lecteurs ont tous rendu hommage à cet auteur prolifique qui a marqué la littérature britannique de son empreinte. Sa disparition est une perte pour la littérature britannique et pour la culture en général. Il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands écrivains de sa génération.