Mort Cause de Décès : Le décès du romancier britannique Martin Amis à l’âge de 73 ans.

La triste nouvelle

La nouvelle de la mort de l’acteur Jean-Pierre Bacri a ébranlé le monde du cinéma français. Selon sa femme, l’acteur était atteint d’un cancer de l’œsophage. Sa mort a été annoncée le lundi 18 janvier 2021.

La carrière de Jean-Pierre Bacri

Jean-Pierre Bacri était un acteur, scénariste et réalisateur français. Il a débuté sa carrière dans les années 1980 et a joué dans de nombreux films et pièces de théâtre. Il a notamment collaboré avec le réalisateur Cédric Klapisch pour les films “Le Péril jeune”, “Un air de famille” et “Chacun cherche son chat”. Il a également joué dans des films tels que “Didier” d’Alain Chabat, “Comme une image” d’Agnès Jaoui et “Le Sens de la fête” d’Eric Toledano et Olivier Nakache.

Un acteur engagé

Jean-Pierre Bacri était connu pour son franc-parler et son engagement en faveur des causes qui lui tenaient à cœur. Il a notamment soutenu la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. En 2018, il avait signé une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer la montée de l’antisémitisme en France.

Les hommages à Jean-Pierre Bacri

La mort de Jean-Pierre Bacri a suscité de nombreuses réactions émues de la part de ses collègues du monde du cinéma et du théâtre. Le réalisateur Cédric Klapisch a déclaré : “Jean-Pierre Bacri était un ami, un frère, un compagnon de route. Il était l’un des acteurs les plus importants de sa génération, mais aussi l’un des plus modestes et des plus généreux”. L’actrice et réalisatrice Agnès Jaoui a quant à elle salué “son intelligence, sa bienveillance et sa générosité”.

Conclusion

La mort de Jean-Pierre Bacri est une grande perte pour le cinéma français. Son talent et son engagement resteront dans les mémoires. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.