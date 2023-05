Mort Cause de Décès : Le décès du romancier Martin Amis en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le romancier britannique Martin Amis est mort à 73 ans

Le célèbre romancier britannique Martin Amis est décédé vendredi dans sa résidence de Floride à l’âge de 73 ans, ont annoncé samedi le prix littéraire Booker Prize et plusieurs médias.

Un auteur acclamé et commenté

Martin Amis était considéré comme l’un des auteurs les plus acclamés et commentés de ces 50 dernières années, a affirmé l’institution du prestigieux prix littéraire britannique.

Une mort due à un cancer de l’œsophage

Sa femme, l’écrivaine Isabel Fonseca, a indiqué au New York Times et au Guardian que Martin Amis était mort des suites d’un cancer de l’œsophage. Son décès est survenu le jour de la présentation à Cannes d’un film inspiré de son livre “La Zone d’intérêt” (2014), qui porte le même nom et a été réalisé par Jonathan Glazer.

Un roman sur fond d’Auschwitz

“La Zone d’intérêt” raconte l’histoire d’un officier nazi qui s’est épris de la femme du commandant du camp d’extermination d’Auschwitz. La “zone d’intérêt” était l’appellation utilisée par les nazis pour décrire la zone de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration.

Un héritage impressionnant

L’éditeur Vintage Books s’est dit “dévasté” par la mort de Martin Amis. “Il laisse un héritage impressionnant et une trace indélébile sur le paysage culturel britannique, et il nous manquera énormément”, a déclaré Vintage sur son compte Twitter.

Un redéfinisseur de la littérature britannique

Né en 1949 au pays de Galles, Martin Amis a redéfini la littérature britannique de fiction des années 1980 et 1990 avec des romans au style sombre et mordant. Après avoir obtenu en 1971 un diplôme d’anglais à l’université d’Oxford, il a commencé sa carrière d’écrivain en 1973 avec “Le Rachel Papers”.

Un auteur prolifique

Martin Amis a publié plus d’une vingtaine de livres, dont “Money, Money” (1984), “London Fields” (1989), “The Information” (1995), “Experience” (2000), “Koba the Dread” (2002), “House of Meetings” (2006), “The Pregnant Widow” (2010), et “Inside Story” (2020).

Un écrivain controversé

Martin Amis était souvent considéré comme un écrivain controversé en raison de ses opinions politiques et de ses déclarations publiques. Il a notamment été critiqué pour ses commentaires sur l’islam et l’immigration en Grande-Bretagne. Cependant, son talent littéraire a été reconnu à l’échelle internationale et il a remporté plusieurs prix prestigieux, dont le Booker Prize en 1986 pour “The Old Devils”.

Un hommage unanime

La mort de Martin Amis a suscité de nombreuses réactions émues dans le monde de la littérature et au-delà. Les écrivains Salman Rushdie, Ian McEwan et Philip Pullman ont tous rendu hommage à son talent et à son influence sur la littérature britannique.

En somme, la mort de Martin Amis est une grande perte pour la littérature britannique et pour le monde de la littérature en général. Son talent littéraire unique et son influence sur la scène littéraire ne seront jamais oubliés.