Mort Cause de Décès : Le défunt Allam Apparao, ancien VC de JNTUK.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’ancien JNTUK VC, le professeur Allam Apparao, décède d’une crise cardiaque soudaine à Dallas

L’ancien vice-chancelier de Kakinada JNTUK, le professeur Allam Apparao, est décédé d’une crise cardiaque soudaine à Dallas, en Amérique, samedi soir. Il était aux États-Unis pour assister à une conférence universitaire.

Un éminent éducateur et universitaire

Allam Apparao était un éminent éducateur et universitaire. Il a obtenu un doctorat en ingénierie électrique de l’Université de l’Illinois, à Urbana-Champaign, aux États-Unis. Il a ensuite occupé des postes académiques de haut niveau dans des universités de premier plan en Inde, notamment l’Institut indien de technologie de Madras, l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi et l’Université des sciences et technologies de l’Andhra Pradesh.

Il a été vice-chancelier de l’Université Jawaharlal Nehru de technologie de Kakinada (JNTUK) de 2013 à 2017. Sous son mandat, l’université a connu une croissance considérable en termes de programmes éducatifs, de recherche et de développement de l’infrastructure.

Une perte tragique pour le monde universitaire

La mort subite d’Allam Apparao a été une perte tragique pour le monde universitaire en Inde et aux États-Unis. Les collègues universitaires, les anciens élèves et les amis ont exprimé leur tristesse et leur choc devant cette nouvelle.

Le professeur K. Rama Mohana Rao, vice-chancelier de l’Université Jawaharlal Nehru de technologie de Kakinada, a déclaré : « Le professeur Allam Apparao était un éducateur passionné et un universitaire de premier plan. Sa mort est une perte immense pour la communauté universitaire. Nous sommes tous profondément attristés par cette nouvelle. »

Le professeur Apparao laisse dans le deuil sa femme et ses deux filles, ainsi que de nombreux collègues universitaires, anciens élèves et amis.

Conclusion

La mort soudaine du professeur Allam Apparao a été une perte tragique pour le monde universitaire. Il était un éducateur passionné et un universitaire de premier plan qui a consacré sa vie à l’éducation et à la recherche. Il a laissé derrière lui un héritage remarquable dans le domaine de l’éducation et il sera profondément regretté par tous ceux qui l’ont connu et travaillé avec lui.