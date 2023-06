Mort Cause de Décès : Le défunt ancien député SDF Cyprien MBAYA – Mimi Mefo Info

Un appel à la prière pour le repos de son âme

Le monde politique camerounais est en deuil. Cyprien MBAYA, député pour le compte du Social Democratic Front (SDF) lors de la 9e législature dans la région du nord-ouest, est décédé. Malade depuis un moment, il avait été envoyé pour une meilleure prise en charge médicale dans l’état du Texas aux États-Unis, où il a finalement rendu l’âme.

Le chef de sa communauté de Cyprien MBAYA a annoncé dans un communiqué que le programme des obsèques sera connu ultérieurement et invite tous ceux qui l’ont connu et aimé, ainsi que sa famille politique, à prier pour le repos de son âme.

Un député engagé et respecté

Awudu MBAYA était un député engagé et respecté. Il a été Questeur à l’Assemblée nationale et était originaire de Nkambe dans le département du Donga Mantung au Nord. Il avait défrayé la chronique en février 2020 en refusant de concourir aux législatives malgré son investiture par son parti. Il avait alors affirmé qu’il ne saurait “marcher sur la sang des anglophones pour un poste de député”.

Un combattant de qualité et d’exception

La disparition de Cyprien MBAYA est un grand coup pour le SDF et pour la politique camerounaise en général. “Avec la disparition de ce combattant de qualité et d’exception, les mots sont vides et sonnent creux”, estime Jean Robert WAFO, son désormais ex-camarade de parti récemment exclu du SDF.

Cyprien MBAYA laisse derrière lui un héritage de lutte pour les droits des anglophones et pour une démocratie plus juste et plus équitable pour tous les Camerounais. Sa voix sera certainement manquée, mais son exemple continuera d’inspirer les générations futures.