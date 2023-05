Mort Cause de Décès : Le défunt commissaire de police Didier Kergnine Kerbai est décédé – Mimi Mefo Info

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le commissaire de police Didier Kergnine Kerbai est mort

L’ex fonctionnaire de police a succombé à une maladie ce lundi au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yaoundé.

Le commissaire de police Didier Kergnine Kerbai, alias Dally Kimoko, est mort ce lundi au CHU de Yaoundé des suites de maladie. Cette nouvelle a bouleversé ses proches qui ne s’attendaient pas à une telle issue. « Nous le savions malade, mais on n’imaginait pas que cette maladie pouvait l’emporter », a indiqué un de ses proches devant sa dépouille qui a été gardée au CHU de Yaoundé.

Une révocation controversée

Didier Kergnine Kerbai avait été révoqué du corps de la police en 2006 par Edgar Alain Mebe Ngo’o alors délégué général à la sûreté nationale. Il était accusé d’atteinte à la fortune d’autrui, corruption, arnaque, trafic d’influence, voies de fait et bavures à l’encontre de deux journalistes françaises qui enquêtaient sur l’homo sexualité au Cameroun.

Cependant, ces accusations ont été balayées par le défunt qui a saisi la Cour suprême pour contester cette révocation. Il a toujours clamé son innocence et affirmé avoir été victime d’une injustice.

Une mort injuste

Didier Kergnine Kerbai s’en va le cœur meurtri, avec le sentiment d’avoir subi une grave injustice. Car jusqu’à sa mort, la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur son cas. Cette situation a certainement contribué à son mal-être et à l’aggravation de sa maladie.

Le décès de ce commissaire de police est également une perte pour la société camerounaise. En effet, il avait une grande expérience dans son domaine et était respecté pour son professionnalisme. Sa mort est une grande perte pour la police et pour le Cameroun tout entier.

Conclusion

Le décès du commissaire de police Didier Kergnine Kerbai est une triste nouvelle pour sa famille, ses amis et la société camerounaise. Sa révocation controversée a certainement contribué à son mal-être et à l’aggravation de sa maladie. Il part avec le sentiment d’avoir été victime d’une injustice, car la Cour suprême ne s’est jamais prononcée sur son cas. Sa mort est une grande perte pour la police et pour le Cameroun tout entier.