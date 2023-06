Mort Cause de Décès : Le défunt maire Jean-Claude Parage est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’ancien maire communiste d’Aytré, Jean-Claude Parage, décède à l’âge de 84 ans

L’ancien maire communiste d’Aytré, Jean-Claude Parage, est décédé samedi 10 juin dans le sud de la Vendée où il s’était retiré après avoir dirigé pendant dix-huit ans la Ville, du 3 avril 1971 à mars 1989. L’information est venue d’un proche de l’ancien maire qui a précisé qu’aucune cérémonie n’aura lieu, ce dernier faisant don de son corps à la science.

Élu à trois reprises à Aytré (1971, 1977 et 1983), ce professeur de collège laisse dans la mémoire collective aytrésienne l’image d’un élu bâtisseur, en quête d’identité pour sa commune. Une grande partie des infrastructures actuelles ont été construites durant les décennies 70 et 80. En mars 1989, Pierre Garnier lui succédait, réalisant également trois mandats, jusqu’en 2008.

La Ville doit à Jean-Claude Parage son célèbre cheval, installé place des Charmilles en 1989 et qu’il qualifiait de « tour Eiffel d’Aytré ». « Le projet de la place terminé, restait ce grand trou, disait-il dans le film-reportage réalisé par Yves-Antoine Judde. Nous nous sommes posé la question de savoir quoi réaliser. »

Pour sa ville ouvrière – un aspect plus présent que maintenant au début des années 1970 -, il voulait quelque chose de singulier. Il le disait avec ses mots inimitables. « Ce que nous voulions nous ne le savions pas bien, mais ce que nous savions c’est que nous ne voulions pas de fontaine « pissette » qui arrose ces aménagements de places comme on en voit un peu partout. Aytré avait un cœur mais il manquait une âme. Alors nous est venue l’idée de Christian Renonciat que nous avions découvert lors d’une exposition à la Maison de la Culture et dont les œuvres avaient étonné La Rochelle. »

Pour le maire Jean-Claude Parage, il s’agissait de poser au cœur de sa ville un acte fort signifiant : « Les habitants d’Aytré sont capables de poser leurs yeux sur une œuvre d’art, de l’admirer et d’y prendre plaisir ». Non sans humour, le maire avait fait poser sur la sculpture de 20 tonnes de fonte un écriteau « Je rouille pour vous ».

