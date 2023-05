Mort Cause de Décès : Le député Balu Dhanorkar décède: deuil dans le district de Chandrapur et choc pour le Congrès.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le député du Congrès du Maharashtra Suresh alias Balu Dhanorkar décède à l’âge de 48 ans

Le Maharashtra a perdu son seul député du Congrès, Suresh alias Balu Dhanorkar, aujourd’hui à l’âge de 48 ans. Il était en traitement à l’hôpital Medanta de Delhi depuis trois jours et y est décédé. Auparavant, il était soigné pour une maladie rénale à Nagpur, mais il y a deux ans, il avait subi une transplantation rénale réussie.

Une perte pour la politique du Maharashtra

Le décès de Suresh alias Balu Dhanorkar est une perte pour la politique du Maharashtra. Il était le seul député du Congrès du Maharashtra et avait remporté les élections de 2019 dans la circonscription de Chandrapur avec une marge confortable. Sa disparition est un coup dur pour le parti du Congrès, qui perd ainsi son seul représentant élu dans l’État.

Le Congrès a exprimé sa tristesse à la suite de la nouvelle et a rendu hommage à Suresh alias Balu Dhanorkar. Le parti a déclaré qu’il avait servi le peuple de Chandrapur avec dévouement et avait travaillé pour leur bien-être. Il était un leader populaire et respecté dans la région.

Une vie dédiée au service public

Suresh alias Balu Dhanorkar a consacré sa vie au service public. Il était impliqué dans la politique depuis son jeune âge et avait rejoint le Congrès en 1996. Il avait occupé plusieurs postes au sein du parti, notamment celui de président du Congrès de Chandrapur. Il avait également été élu membre de la Zilla Parishad de Chandrapur.

Suresh alias Balu Dhanorkar était connu pour son engagement en faveur du développement de sa circonscription. Il avait travaillé pour l’amélioration de l’éducation, de la santé et des infrastructures dans la région. Il avait également travaillé pour la protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles.

Les hommages se multiplient

Le décès de Suresh alias Balu Dhanorkar a suscité une vague de tristesse dans le Maharashtra. De nombreux politiciens, militants et citoyens ont rendu hommage à sa vie et à son travail. Le chef de l’opposition du Congrès, Devendra Fadnavis, a déclaré que c’était une grande perte pour la politique du Maharashtra.

Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a également exprimé sa tristesse à la suite du décès de Suresh alias Balu Dhanorkar. Il a déclaré que le député avait travaillé pour le développement de sa circonscription et avait été un leader engagé.

Conclusion

La disparition de Suresh alias Balu Dhanorkar est une perte pour la politique du Maharashtra et pour le peuple de Chandrapur. Il avait consacré sa vie au service public et avait travaillé pour le développement de sa circonscription. Sa disparition laissera un vide dans la politique du Maharashtra, mais son travail et son engagement resteront un exemple pour les générations futures.