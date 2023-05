Mort Cause de Décès : Le député du BJP d’Ambala, Ratanlal Kataria, a passé son dernier souffle à Chandigarh PGI.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ratanlal Kataria, député du parti Bharatiya Janata et ancien ministre d’État de l’Union, décédé à Haryana

Le chef du parti Bharatiya Janata et député du parti d’Ambala, Ratanlal Kataria, est décédé à Haryana. L’ancien ministre d’État de l’Union était malade depuis longtemps et a été admis à Chandigarh PGI. La nouvelle de son décès a été annoncée par plusieurs médias indiens mercredi matin.

Une figure politique importante

Ratanlal Kataria était une figure politique importante dans l’État de Haryana. Il était membre du parti Bharatiya Janata depuis de nombreuses années et avait été élu député de la circonscription d’Ambala à plusieurs reprises. Il avait également occupé des postes importants au sein du parti, notamment celui de président du BJP pour l’État de Haryana.

Kataria avait également été nommé ministre d’État de l’Union dans le gouvernement de Narendra Modi en 2014. Il avait occupé ce poste pendant quelques mois avant de démissionner pour des raisons personnelles. Cependant, il était resté un membre important du parti et avait continué à jouer un rôle actif dans la politique de l’État de Haryana.

Une maladie longue durée

Ratanlal Kataria était malade depuis longtemps et avait été admis à Chandigarh PGI pour recevoir des soins. La nature de sa maladie n’a pas été divulguée, mais il avait été signalé que son état était critique. Le chef du BJP de l’État de Haryana, Biplab Dev, avait visité Kataria à l’hôpital mercredi matin pour s’enquérir de son état de santé.

Malheureusement, Ratanlal Kataria a succombé à sa maladie mercredi matin, laissant derrière lui sa famille, ses amis et ses collègues politiques.

Une perte pour le BJP et l’État de Haryana

La mort de Ratanlal Kataria est une perte importante pour le parti Bharatiya Janata et l’État de Haryana. Kataria était un leader charismatique et respecté qui avait travaillé sans relâche pour le développement de l’État et l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a exprimé sa tristesse à l’annonce de la mort de Kataria. Il a déclaré que Kataria avait été un leader dévoué et un ami fidèle, qui avait travaillé dur pour le bien-être de la population de l’État de Haryana.

Le chef du BJP de l’État de Haryana, Biplab Dev, a également exprimé sa tristesse à l’annonce de la mort de Kataria. Il a déclaré que Kataria avait été un pilier du parti et qu’il allait beaucoup manquer à tous ceux qui l’avaient connu et travaillé avec lui.

Conclusion

La mort de Ratanlal Kataria est une perte tragique pour le parti Bharatiya Janata et l’État de Haryana. Kataria était un leader charismatique et respecté qui avait travaillé sans relâche pour le développement de l’État et l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. Sa contribution à la politique de l’État de Haryana restera à jamais gravée dans les mémoires et il sera regretté par tous ceux qui l’ont connu et travaillé avec lui.