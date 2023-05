Nécrologie – Mort cause de décès.

Jules Biltresse: un homme politique qui a marqué la commune de Pecq

Jules Biltresse, ancien bourgmestre de Pecq, est décédé à l’âge de 91 ans. Cet homme politique a marqué l’histoire de la commune de Pecq en étant à la tête de celle-ci durant quelques années à la fin des années 70. Son parcours politique a été riche en rebondissements et en prises de position fortes.

Un opposant farouche à la fusion des communes

Jules Biltresse était connu pour son opposition farouche à la fusion des communes dans les années 70. Il s’opposait notamment à la fusion entre Pecq et Hérinnes, deux communes qui partageaient pourtant une histoire et une culture communes. Pour lui, cette fusion allait à l’encontre de l’identité propre de chaque commune et risquait de créer des tensions au sein de la population.

Il avait l’habitude de dire que “Un Obigeois ou un Hérinnois ne sera jamais, ô grand jamais, un Pecquois”. Selon lui, une intercommunale aurait très bien pu se substituer à une fusion des communes dans des cas spécifiques et précis. Malgré ses efforts, la fusion entre Pecq et Hérinnes a finalement eu lieu en 1977.

Un défenseur de l’intégration d’Obigies dans l’entité de Pecq

Malgré son opposition à la fusion des communes, Jules Biltresse a milité pour l’intégration du village d’Obigies dans l’entité de Pecq. Il était convaincu que cette intégration était bénéfique pour les habitants d’Obigies, qui pouvaient ainsi bénéficier des services offerts par la commune de Pecq.

Il était cependant opposé à une intégration d’Obigies dans le “grand Tournai”. Pour lui, cette intégration aurait été néfaste pour l’identité propre d’Obigies et aurait créé des tensions au sein de la population.

Un homme politique engagé et respecté

Jules Biltresse était un homme politique engagé et respecté dans la commune de Pecq. Il a marqué l’histoire de la commune par ses prises de position fortes et son engagement en faveur de la défense de l’identité propre de chaque commune.

Il a également été un bourgmestre respecté, qui a su mener la commune de Pecq avec rigueur et efficacité. Il a été nommé “bourgmestre honoraire” en reconnaissance de son engagement politique au service de la commune.

Conclusion

Jules Biltresse restera dans les mémoires comme un homme politique engagé et respecté, qui a marqué l’histoire de la commune de Pecq par ses prises de position fortes et son engagement en faveur de la défense de l’identité propre de chaque commune. Sa disparition est une perte pour la commune de Pecq, mais son héritage politique restera à jamais gravé dans les mémoires.

À sa famille et à ses proches, notre journal adresse ses condoléances.