Mort Cause de Décès : Le deuxième travailleur impliqué dans l’accident du travail à Jolanda di Savoia est décédé

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le bilan du tragique accident du travail s’aggrave

Le bilan de l’accident du travail dans la région de Ferrare s’aggrave. Malheureusement, Costin Yonel, un roumain de 50 ans, n’a pas survécu à l’effondrement d’un chariot élévateur sur lequel il travaillait avec deux autres collègues. Son décès survient quelques jours après celui de Cosmin Robert Pricopi, un autre compatriote.

Les détails de l’accident

L’accident s’est produit dans la commune de Jolanda de Savoia, dans la province de Ferrare, en Italie. Les trois travailleurs roumains étaient en train de déplacer des palettes avec un chariot élévateur lorsque celui-ci s’est effondré, les écrasant sous son poids. Les pompiers ont été alertés et ont immédiatement commencé les opérations de sauvetage.

Cosmin Robert Pricopi, âgé de 22 ans, est décédé sur place des suites de ses blessures. Les deux autres travailleurs, Costin Yonel et un autre homme, ont été transportés à l’hôpital dans un état critique. Malheureusement, Costin Yonel est décédé quelques jours plus tard, portant le bilan de l’accident à deux morts.

Les enquêtes en cours

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident. Les premières indications suggèrent que le chariot élévateur était surchargé, ce qui a entraîné son effondrement. Les enquêteurs examinent également la formation et l’expérience des travailleurs impliqués dans l’accident.

Les employeurs sont également sous enquête pour savoir s’ils ont fourni aux travailleurs les équipements de sécurité adéquats et s’ils ont suivi les règles de sécurité nécessaires. Les enquêteurs examinent également les antécédents de l’entreprise en matière de sécurité et les mesures qu’elle a prises pour prévenir les accidents du travail.

Les réactions des autorités et des syndicats

Les autorités locales ont exprimé leur profonde tristesse face à l’accident et ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes. Les syndicats ont également réagi en exprimant leur inquiétude quant à la sécurité au travail en Italie, en particulier pour les travailleurs étrangers qui peuvent ne pas être suffisamment formés ou équipés pour faire face à des situations dangereuses.

Les syndicats ont appelé à une enquête approfondie sur l’accident et ont demandé que des mesures soient prises pour améliorer la sécurité au travail en Italie. Ils ont également appelé à une meilleure protection des travailleurs étrangers qui sont souvent exploités et maltraités sur leur lieu de travail.

Conclusion

L’accident du travail à Jolanda de Savoia est une tragédie qui aurait pu être évitée. Il est important que les autorités prennent des mesures pour améliorer la sécurité au travail en Italie et pour protéger les travailleurs étrangers qui sont souvent vulnérables et maltraités. Nous espérons que les enquêtes en cours permettront de déterminer les causes exactes de l’accident et que des mesures seront prises pour éviter qu’un tel accident ne se reproduise à l’avenir.