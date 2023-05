Mort Cause de Décès : Le directeur de Bhojpuri, Subhas Chandra Tiwari, retrouvé mort dans une chambre d’hôtel dans des circonstances suspectes

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le directeur de cinéma Bhojpuri Subhash Chandra Tiwari retrouvé mort dans des circonstances suspectes

Le corps du producteur-réalisateur de films Bhojpuri Subhash Chandra Tiwari a été retrouvé dans la chambre d’hôtel dans des circonstances suspectes dans un hôtel situé à Robertsganj. La police de Kotwali est arrivée sur les lieux, a placé le cadavre en garde à vue et l’a envoyé à l’hôpital du district pour une autopsie.

Les circonstances de la mort

Les circonstances de la mort de Subhash Chandra Tiwari restent floues. Selon les premiers rapports de la police, il a été retrouvé pendu dans sa chambre d’hôtel. Cependant, la famille de Tiwari a exprimé des doutes quant à la version de la police, affirmant qu’il était un homme joyeux et qu’il n’avait aucune raison de se suicider.

La police a ouvert une enquête sur la mort de Tiwari et a interrogé des témoins et du personnel de l’hôtel. Les résultats de l’autopsie devraient aider à clarifier les circonstances de la mort de Tiwari.

La carrière de Subhash Chandra Tiwari

Subhash Chandra Tiwari était un producteur-réalisateur de films Bhojpuri établi. Il a produit et réalisé plusieurs films à succès dans le genre Bhojpuri, qui est populaire dans la région de l’Uttar Pradesh et du Bihar.

Tiwari était également un membre actif de l’industrie cinématographique de Bhojpuri et avait été honoré pour ses contributions à l’industrie. Sa mort a choqué l’industrie cinématographique de Bhojpuri et les fans de cinéma dans la région.

La réaction à la mort de Tiwari

La mort de Subhash Chandra Tiwari a suscité une vive émotion dans l’industrie cinématographique de Bhojpuri et parmi les fans de cinéma dans la région. Les acteurs, les réalisateurs et les producteurs de l’industrie ont exprimé leur choc et leur tristesse face à la nouvelle de sa mort.

Les médias sociaux ont également été inondés de messages de condoléances pour Tiwari et sa famille.

Conclusion

La mort de Subhash Chandra Tiwari est une perte tragique pour l’industrie cinématographique de Bhojpuri et pour ses fans. Les circonstances de sa mort restent floues et une enquête est en cours pour clarifier les détails.

Tiwari était un membre important de l’industrie cinématographique de Bhojpuri et avait apporté une contribution significative à l’industrie. Il sera regretté par ceux qui ont travaillé avec lui et par ceux qui ont apprécié ses films.