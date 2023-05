Mort Cause de Décès : Le directeur musical P.K. Kesavan Namboothiri est décédé – KERALA en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

Directeur musical P.K. Kesavan Namboothiri est décédé à l’âge de 84 ans

Le monde de la musique de dévotion en malayalam a perdu l’un de ses pionniers avec la mort de P.K. Kesavan Namboothiri hier matin. Il est décédé à ‘Pushpanjali’ à Vellat Lane, Krishna Gardens, Shornur Road, Thrissur vers 4h30.

Un musicien et directeur musical éminent

P.K. Kesavan Namboothiri était un musicien et directeur musical éminent qui a composé la musique de nombreux albums de dévotion en malayalam. Il a travaillé sur une vingtaine d’albums musicaux, dont Pushpanjali (1981) et Saranamanjari, qui ont été très appréciés des amateurs de musique de dévotion.

Il a commencé sa carrière musicale dans les années 1960 et a travaillé avec des artistes de renom tels que K.J. Yesudas et P. Leela. Il a également travaillé avec des poètes de renom tels que O.N.V. Kurup et Vayalar Ramavarma.

Un artiste dévoué à la musique de dévotion

P.K. Kesavan Namboothiri était connu pour son dévouement à la musique de dévotion. Il a consacré sa vie à la création de musique qui inspirerait les gens à se connecter avec leur foi et leur spiritualité.

Il a été salué pour son travail dans la promotion de la musique de dévotion en malayalam et a été récompensé pour ses contributions. Il a reçu plusieurs prix et distinctions pour son travail, notamment le Kerala Sangeetha Nataka Akademi Award et le Padma Shri.

Un héritage musical durable

Le décès de P.K. Kesavan Namboothiri est une perte pour le monde de la musique de dévotion en malayalam. Son héritage musical durable est une inspiration pour les générations à venir.

Ses compositions musicales ont touché les cœurs de nombreux amateurs de musique de dévotion et ont inspiré de nombreuses personnes à se connecter avec leur foi et leur spiritualité.

En cette période de deuil, nous rendons hommage à P.K. Kesavan Namboothiri pour sa contribution à la musique de dévotion en malayalam et pour son dévouement à son art.