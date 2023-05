Mort Cause de Décès : “Le directeur musical Raj est décédé” (no change needed)

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le directeur musical Raj décède d’une crise cardiaque

La tragédie a eu lieu dans l’industrie cinématographique. Le directeur musical Raj (68 ans), qui a fait sa marque dans le cinéma telugu, est décédé dimanche. Il est mort d’une crise cardiaque dans sa résidence de Kukatpally, Hyderabad.

Un parcours remarquable dans le cinéma telugu

Raj est né à Hyderabad en 1955. Il a commencé sa carrière en tant que claviériste et a travaillé avec de nombreux musiciens renommés avant de se lancer dans le cinéma telugu en tant que directeur musical. Il a travaillé sur plus de 300 films en 30 ans de carrière et a remporté de nombreux prix pour son travail, notamment le prix Nandi.

Raj était connu pour sa capacité à composer des chansons qui reflétaient les émotions des personnages à l’écran. Il a travaillé avec de nombreux réalisateurs de renom et a créé des bandes sonores mémorables pour des films tels que “Annamayya”, “Sri Ramadasu”, “Mahatma” et “Adhinayakudu”. Sa dernière bande originale était pour le film “Ruler” sorti en 2019.

Un homme aimé et respecté dans l’industrie cinématographique

La mort de Raj a été un choc pour l’industrie cinématographique telugu. Les acteurs, réalisateurs, musiciens et producteurs ont tous exprimé leur tristesse et leur chagrin à l’annonce de son décès. Ils ont salué sa contribution à l’industrie cinématographique et ont souligné son talent et son dévouement.

Le réalisateur K. Raghavendra Rao a déclaré : “Raj était un véritable génie musical. Il avait une capacité unique à composer des chansons qui touchaient le cœur des gens. Il manquera beaucoup à l’industrie cinématographique.”

L’acteur Nagarjuna a tweeté : “Je suis profondément attristé par la disparition de Raj garu. Il était un ami cher et un vrai génie musical. Je manquerai sa compagnie et sa musique.”

Une perte immense pour l’industrie cinématographique

La mort de Raj est une perte immense pour l’industrie cinématographique telugu. Son travail a influencé de nombreux musiciens et réalisateurs et continuera d’inspirer les générations futures. Sa contribution à l’industrie cinématographique restera à jamais gravée dans les mémoires.

La disparition de Raj est également une triste nouvelle pour ses fans du monde entier. Les fans ont exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux et ont salué son travail et son héritage musical.

Conclusion

La mort de Raj est une perte immense pour l’industrie cinématographique telugu. Son talent musical a touché des millions de personnes et son héritage musical continuera d’inspirer les générations futures. Nous saluons sa contribution à l’industrie cinématographique et exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.