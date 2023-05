Mort Cause de Décès : Le directeur musical Raj Koti est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Raj Koti, directeur musical légendaire de l’industrie cinématographique Telugu, décède à 68 ans

Raj Koti, l’un des compositeurs de musique populaires de l’industrie cinématographique Telugu, n’est plus. Il est décédé dimanche dernier des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 68 ans dans sa résidence à Hyderabad. Le vrai nom de Raj est Totakuru Somaraju. Il était marié et laisse derrière lui des fans attristés par sa disparition.

Raj Koti, un maître de la musique Telugu

Raj Koti était une figure emblématique de l’industrie cinématographique Telugu, qui est la deuxième plus grande industrie cinématographique en Inde après Bollywood. Il a commencé sa carrière musicale dans les années 1980 avec son partenaire de longue date, Koti. Le duo a composé de nombreuses chansons à succès pour des films tels que “Gharana Mogudu”, “Kshanam Kshanam” et “Chanti”. Leur style de musique était unique et a remporté de nombreux prix.

Une carrière musicale prolifique

Raj Koti a travaillé sur plus de 300 films en tant que compositeur de musique. Il a collaboré avec certains des meilleurs réalisateurs et acteurs de l’industrie cinématographique Telugu. Il a également travaillé dans d’autres industries cinématographiques telles que le Tamil et le Kannada. Il a été salué pour sa capacité à créer des mélodies entraînantes qui sont devenues des tubes instantanés.

Un héritage musical durable

La mort de Raj Koti a choqué l’industrie cinématographique Telugu et ses fans. Les gens ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, rendant hommage au célèbre compositeur de musique. Sa musique restera à jamais dans les cœurs de ses fans et de ceux qui ont apprécié son travail au fil des ans. Sa contribution à l’industrie cinématographique Telugu restera gravée dans les annales de l’histoire.

Conclusion

Raj Koti était un compositeur de musique talentueux et prolifique qui a apporté une contribution inestimable à l’industrie cinématographique Telugu. Sa musique était unique et a remporté de nombreux prix. Il était aimé de ses fans et de ses pairs et restera un héritage durable de l’industrie cinématographique Telugu. La perte de Raj Koti est une grande perte pour l’industrie cinématographique et il sera toujours regretté.