Mort Cause de Décès : Le dirigeant du Vierzon FC, Alain Marchand, a succombé à son décès.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alain Marchand, une grande figure du football vierzonnais, est décédé à l’âge de 66 ans. Les hommages élogieux se succèdent depuis que le Vierzon FC a rendu hommage à ce bénévole exemplaire sur Facebook. Beaucoup le décrivent comme une personne attachante, au fort caractère, au grand cœur et au franc-parler. Alain Marchand a donné énormément aux différents clubs où il est passé et à sa ville de Vierzon à laquelle il était fortement attaché.

Rached Aït-Slimane, ancien président de l’Églantine Vierzon, se souvient de son amitié avec Alain Marchand et de son travail bénévole pour le club. Il révèle que Marchand fonctionnait beaucoup à l’affectif et qu’il pouvait passer de l’énorme coup de gueule à la franche rigolade en quelques instants. Thierry Pronko, actuel président du Vierzon FC, se montre également très touché par la disparition de Marchand et se rappelle des moments de convivialité et de complicité passés avec lui.

Alain Marchand a commencé à travailler bénévolement pour le club de l’Églantine Vierzon en tant que vice-président. Il a ensuite travaillé pour le Vierzon FC après sa fusion avec le Vierzon Foot 18. Malgré leurs oppositions en amont de la fusion, Marchand et Pronko se sont rapprochés et ont appris à se connaître. Ils avaient beaucoup de points en commun, le football, l’OM et leur ville de Vierzon.

Marvin Sampson, le nouveau président délégué du Vierzon FC, a également tenu à réagir à la disparition d’Alain Marchand. Il le décrit comme une personne juste et un bénévole sans faille. Marchand était quelqu’un de taiseux, mais lorsqu’il prenait la parole, il avait toujours un constat précis et des arguments clairvoyants.

Un hommage sera rendu à Alain Marchand ce week-end sur tous les terrains où le Vierzon FC évoluera. Une minute de silence sera demandée à toutes les équipes du club en sa mémoire. La disparition d’Alain Marchand laisse un immense vide dans le football vierzonnais. Sa personnalité attachante, son fort caractère et son travail bénévole exemplaire ne seront pas oubliés.