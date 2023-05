Mort Cause de Décès : Le dirigeant influent de l’église, Timothy Keller, est décédé à l’âge de 72 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Timothy Keller, un pasteur influent de New York, auteur et fondateur de la Gospel Coalition, est décédé à 72 ans.

L’influent chef religieux

L’influent chef religieux Timothy Keller est décédé à l’âge de 72 ans.

Fondateur de The Gospel Coalition

Il a été l’un des fondateurs de The Gospel Coalition – un groupe de congrégations évangéliques soucieuses de la direction de leur tradition religieuse.

Un pasteur presbytérien à New York

Keller était un pasteur presbytérien à New York, qui a aidé sa congrégation et la nation à pleurer dans les jours qui ont suivi les attentats terroristes du 11 septembre – une époque où tant de personnes se demandaient pourquoi Dieu permettrait que cela se produise.

Le problème de la tragédie

Le problème de la tragédie – et la réponse humaine à celle-ci – était un problème sur lequel il revenait à maintes reprises dans sa prédication.

La consolation de sa congrégation

Dans un autre de ses sermons en 2006, il a consolé sa congrégation en disant « Se débarrasser de votre croyance en Dieu pour gérer le mal et la souffrance n’aidera pas. »

Le programme Redeemer City to City

Son programme Redeemer City to City a aidé les dirigeants évangéliques à apprendre à travailler en milieu urbain, où de telles congrégations étaient moins courantes.

Les préoccupations de Keller

En tant que co-fondateur de The Gospel Coalition, ses préoccupations étaient doubles : premièrement, que le christianisme évangélique était devenu trop politisé, et deuxièmement, que le relativisme moral n’avait pas été contesté.

Être pertinent et intemporel

Collin Hansen, vice-président de l’organisation, explique que Keller cherchait « à être pertinent, mais aussi à être intemporel ».

Prêcher l’évangile et voir cela vécu dans les églises locales

« Tim a toujours cru que prêcher l’évangile et voir cela vécu dans les églises locales » dit-il, « était la meilleure façon d’être obéissant dans notre foi, d’obéir à Jésus et d’aimer nos voisins, ce qui inclut de prêter attention à leurs préoccupations sociales. ”

La crédibilité intellectuelle du christianisme

Keller était également connu pour avoir travaillé à faire du christianisme ce qu’il appelait « intellectuellement crédible ». À cette fin, il a écrit un certain nombre de livres, dont The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism.

La tension entre les réalités

Dans ce document, Keller décrit la croyance en un Dieu chrétien comme saine et rationnelle. Parmi les questions qu’il a abordées dans le livre, il y avait celle-ci : le scepticisme ou la foi sont-ils en hausse aujourd’hui ? Sa réponse a été « oui » – le monde devient à la fois de plus en plus religieux. La tension entre ces réalités continue de façonner la vie publique américaine aujourd’hui.