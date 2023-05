Mort Cause de Décès : Le fameux astrologue mexicain “Brujo Mayor” a passé away

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le célèbre astrologue mexicain Antonio Vázquez Alba, alias “Brujo Mayor”, est décédé

Antonio Vázquez Alba, plus connu sous le nom de “Brujo Mayor” de Catemaco, est décédé jeudi 18 mai à l’âge de 84 ans, ont confirmé ce vendredi des proches de sa famille.

Un astrologue célèbre au Mexique

Antonio Vázquez Alba était un astrologue mexicain réputé pour ses prédictions précises sur les événements politiques, sportifs et sociaux de son pays. Il était également connu pour ses rituels et ses cérémonies de guérison spirituelle.

Originaire de Catemaco, dans l’État de Veracruz, Antonio Vázquez Alba avait commencé sa carrière d’astrologue dans les années 1960. Il avait acquis une grande renommée dans tout le Mexique et avait même été invité à plusieurs reprises à la télévision nationale pour présenter ses prédictions.

Un héritage spirituel important

Le décès d’Antonio Vázquez Alba a suscité une grande émotion au Mexique, où il était très respecté pour ses connaissances ésotériques et sa sagesse spirituelle. De nombreux fans et admirateurs ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, saluant la mémoire de cet homme qui avait consacré sa vie à la recherche de la vérité et au développement de la conscience humaine.

Les cendres du “Brujo Mayor” seront dispersées dans le lac de Catemaco, lieu de nombreuses cérémonies et rituels chamaniques. Cette décision a été prise en accord avec la tradition spirituelle de la région, qui considère l’eau comme un élément sacré et purificateur.

Le décès d’Antonio Vázquez Alba laisse un vide immense dans la communauté spirituelle du Mexique. Mais son héritage restera vivant à travers ses enseignements, ses prédictions et ses cérémonies, qui ont marqué des milliers de vies à travers le pays.