Mort Cause de Décès : Le fils de Maurice Audin, Pierre Audin, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le mathématicien Pierre Audin est décédé le dimanche 28 mai à l’âge de 66 ans, des suites d’un cancer. Cette triste nouvelle a été annoncée par l’association Josette & Maurice Audin, qui milite pour l’accès aux archives de la guerre d’Algérie et pour que soient mises au jour les circonstances de la mort de Maurice Audin, le père de Pierre.

La vie de Pierre a été marquée par son engagement incessant, aux côtés de sa mère Josette, pour que toute la vérité soit dite sur la disparition de son père. Maurice Audin, mathématicien, communiste et militant anticolonial, avait été arrêté par l’armée française dans la nuit du 11 juin 1957, en pleine guerre d’Algérie. Il était soupçonné d’être en lien avec le Front de libération nationale (FLN) algérien et son corps n’a jamais été retrouvé.

En septembre 2018, le président français Emmanuel Macron avait reconnu, au nom de la République française, que Maurice Audin avait été torturé à mort ou exécuté par l’armée française en 1957. Il avait également présenté des excuses à Josette Audin, sa veuve, qui est aujourd’hui décédée.

Depuis 2018, la France a reconnu la responsabilité de l’armée française dans la mort de l’avocat nationaliste Ali Boumendjel durant la bataille d’Alger, a érigé une stèle en France à la mémoire d’Abdelkader, héros national algérien de la lutte contre la colonisation française, et a restitué les crânes de résistants algériens du XIXe siècle à l’Algérie.

En décembre 2021, la France a ouvert ses archives sur la guerre d’Algérie pour « regarder la vérité en face ». Malgré ces gestes, le dossier mémoriel reste une source de récurrentes tensions entre Paris et Alger.

Pierre Audin a consacré sa vie à la lutte pour la vérité et la justice, en mémoire de son père et de toutes les victimes de la guerre d’Algérie. Sa disparition est une perte pour tous ceux qui l’ont connu et pour tous ceux qui se battent pour la vérité et la justice.