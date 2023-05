Mort Cause de Décès : Le fils de Maurice Audin, Pierre Audin, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Pierre Audin, fils du militant communiste Maurice Audin, est décédé à l’âge de 66 ans des suites d’un cancer. Il a consacré sa vie à la quête de vérité sur la disparition de son père, arrêté par l’armée française en pleine guerre d’Algérie.

La quête de vérité de Pierre Audin

Pierre Audin a été un militant infatigable pour la vérité sur la disparition de son père, Maurice Audin. Ce dernier était un mathématicien, un communiste et un militant anticolonial. Il a été arrêté par l’armée française en 1957 et n’a jamais été retrouvé. Sa disparition est l’un des symboles des exactions commises par l’armée française en Algérie.

Pierre Audin a toujours cherché à faire la lumière sur les circonstances de la disparition de son père. Il a créé avec sa mère Josette l’association Josette & Maurice Audin, qui milite pour l’accès aux archives de la guerre d’Algérie et pour que soient mises au jour les circonstances de la mort de Maurice Audin.

Pierre Audin a également témoigné dans de nombreux procès pour crimes de guerre commis par l’armée française en Algérie. Il a ainsi contribué à faire avancer la cause de la vérité et de la justice pour les victimes de la guerre d’Algérie.

Un hommage unanime

La mort de Pierre Audin a suscité une vague d’émotion et d’hommages unanimes. Le président français Emmanuel Macron a salué son engagement pour la vérité et la justice : « Pierre Audin a consacré sa vie à la quête de vérité sur la disparition de son père, militant communiste anticolonial arrêté par l’armée française en pleine guerre d’Algérie. Son courage et son engagement pour la justice et la réconciliation doivent nous inspirer. »

De nombreux responsables politiques, intellectuels et militants ont également rendu hommage à Pierre Audin. Ils ont salué son courage, sa détermination et son engagement pour la vérité et la justice.

Un symbole de la quête de vérité

La mort de Pierre Audin est un symbole de la quête de vérité sur les crimes commis pendant la guerre d’Algérie. Elle rappelle que la vérité et la justice sont des enjeux essentiels pour la réconciliation entre les peuples.

La France a longtemps refusé de reconnaître les crimes commis pendant la guerre d’Algérie. Elle a mis en place une politique de silence et d’oubli. Mais la quête de vérité et de justice des victimes et de leurs proches a permis de faire avancer la cause de la reconnaissance et de la réparation.

La mort de Pierre Audin est une invitation à poursuivre cette quête de vérité et de justice. Elle est un rappel que la mémoire des crimes commis pendant la guerre d’Algérie doit être préservée et transmise aux générations futures.