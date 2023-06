Mort Cause de Décès : Le fondateur de la maison d’édition historique Iiriti Editore est décédé à l’âge de 41 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de la presse en deuil : Léo Iiriti, propriétaire d’Iiriti Editore, nous a quittés

Reggio de Calabre perd un professionnel de la presse

La ville de Reggio de Calabre est en deuil après la disparition prématurée de Léo Iiriti, propriétaire de la maison d’édition historique Iiriti Editore, aujourd’hui à l’âge de 41 ans. Cette nouvelle a bouleversé le monde de la presse, qui a perdu l’un de ses plus grands acteurs.

Une figure emblématique de la presse italienne

Léo Iiriti était connu pour son travail acharné dans le domaine de la presse. Il avait repris les rênes de la maison d’édition familiale avec son père Bruno et avait réussi à la développer pour en faire l’une des plus importantes d’Italie. Il était également président de la Fédération nationale de la presse italienne et avait été récemment nommé président de l’Association des éditeurs de presse de Calabre.

Un homme engagé et passionné

Léo Iiriti était un homme engagé et passionné par son travail. Il avait à cœur de défendre la liberté de la presse et de promouvoir une information de qualité. Il était également très actif dans la vie associative de sa région et avait participé à de nombreuses initiatives en faveur de la jeunesse et de l’éducation.

Des condoléances unanimes

La nouvelle de sa disparition a suscité une vague d’émotion et de tristesse à Reggio de Calabre et dans toute l’Italie. De nombreuses personnalités du monde de la presse, de la politique et de la culture ont exprimé leur profonde tristesse et leur solidarité avec la famille Iiriti. La ville métropolitaine et la municipalité de Reggio Calabria ont également adressé leurs condoléances à la famille et aux proches de Léo Iiriti.

Un hommage appuyé à un grand professionnel

Léo Iiriti restera dans les mémoires comme l’un des grands acteurs de la presse italienne. Son engagement, sa passion et son professionnalisme ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde de la presse, mais son héritage restera vivant et continuera d’inspirer les générations futures.