Mort Cause de Décès : Le fondateur des champagnes Pommery et inspirateur du film “Intouchables”, Philippe Pozzo di Borgo, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Philippe Pozzo di Borgo est mort

Introduction

Philippe Pozzo di Borgo, l’ancien dirigeant de la maison de champagne Pommery, est décédé le vendredi 2 juin. Il avait inspiré le film “Intouchables”, qui avait remporté un succès international en 2011.

Qui était Philippe Pozzo di Borgo ?

Philippe Pozzo di Borgo était issu d’une famille aristocratique corse. Il avait épousé Béatrice de Reynies de Salinas en 1993, qui est décédée tragiquement dans un accident de parapente en 1997. En 1993, Philippe Pozzo di Borgo avait également été victime d’un accident de parapente qui l’avait laissé tétraplégique.

Il avait dirigé la maison de champagne Pommery de 1995 à 2008. Après la vente de Pommery, il avait créé une entreprise de conseil en stratégie.

Intouchables

En 2011, Olivier Nakache et Éric Toledano ont réalisé le film “Intouchables”, inspiré de l’histoire de Philippe Pozzo di Borgo et de son ami Abdel Sellou. Le film raconte l’histoire d’une amitié improbable entre un handicapé tétraplégique et un jeune homme de banlieue, qui devient son aide-soignant. Le film a remporté un succès international, avec plus de 19 millions d’entrées en France et plus de 340 millions de dollars de recettes dans le monde.

Une amitié forte

Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Sellou s’étaient rencontrés en 1993, lorsque Abdel avait été engagé comme aide-soignant. Malgré leurs différences sociales et culturelles, les deux hommes avaient développé une amitié forte et durable.

Dans une interview accordée à Paris Match en 2012, Philippe Pozzo di Borgo avait déclaré : “Abdel m’a donné une nouvelle vie. Alors que j’étais dans une chambre d’hôpital, il m’a aidé à voir le monde différemment. Grâce à lui, j’ai appris à apprécier les petites choses de la vie, comme le soleil qui se lève tous les matins.”

Un message d’espoir

La vie de Philippe Pozzo di Borgo était un exemple de courage et de résilience. Malgré son handicap, il avait continué à vivre pleinement sa vie, en voyageant et en rencontrant de nouvelles personnes.

Dans une interview accordée à RTL en 2012, il avait déclaré : “Je souhaite que mon histoire serve de message d’espoir. Je veux dire aux gens que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il faut juste la chercher.”

Conclusion

Philippe Pozzo di Borgo restera dans les mémoires comme un homme exceptionnel, qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Sa vie et son amitié avec Abdel Sellou ont été racontées dans le film “Intouchables”, qui a touché le cœur de millions de spectateurs.

Avec sa disparition, le monde perd un homme d’une grande humanité, dont le message d’espoir continuera à résonner longtemps après sa mort.