Mort Cause de Décès : Le fondateur du laboratoire Biotrial, Jean-Marc Gandon, est décédé.

Jean-Marc Gandon, fondateur de Biotrial, est décédé

Il s’est éteint vendredi 19 mai à l’âge de 61 ans. Jean-Marc Gandon, fondateur et dirigeant de l’entreprise Biotrial est décédé des suites d’une maladie. L’homme était bien connu à Rennes où son entreprise de recherche médicale avait prospéré depuis sa création en 1989. Un peu plus de 200 personnes travaillent au sein des laboratoires de la capitale bretonne où sont menés des essais cliniques. Ses obsèques seront célébrées ce vendredi en l’église Saint-Melaine, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Un entrepreneur visionnaire

Jean-Marc Gandon avait eu l’idée de fonder son propre laboratoire après un séjour aux États-Unis. Formé à l’université de Rennes, le pharmacien y avait lancé un centre de recherche. Travaillant pour les plus grands groupes pharmaceutiques, la société menait des études cliniques rémunérées pour tester les nouveaux médicaments et thérapies avant leur sortie sur le marché.

En 2016, le laboratoire avait été le théâtre d’un essai raté, qui avait conduit à la mort d’un volontaire, victime d’un traitement conçu par le laboratoire portugais Bial. Cinq personnes avaient été hospitalisées et plusieurs enquêtes avaient été ouvertes. L’instruction est toujours en cours. La même année, un centre de recherche avait été inauguré à New York alors que l’unité rennaise avait perdu « les trois quarts de ses contrats en quinze jours ».

Un homme passionné, discret et visionnaire

Jean-Marc Gandon avait pris la présidence de la fondation Rennes-1 et s’était beaucoup investi au sein du réseau de Bretagne Innovation, qu’il a également dirigé. Dans un communiqué, le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard a rendu un hommage appuyé à Jean-Marc Gandon. « Il était un visionnaire qui a beaucoup œuvré pour la Bretagne. Un homme passionné, discret et doté d’un grand sens du collectif. Tout au long de sa carrière professionnelle, il s’est investi pour développer l’innovation dans notre région et notre filière de santé ».

La mort de Jean-Marc Gandon est une grande perte pour la communauté scientifique bretonne et pour l’ensemble du secteur de la recherche médicale. Son entreprise Biotrial, grâce à son travail acharné et à sa vision, a permis de mener des essais cliniques de qualité et d’offrir des traitements innovants aux patients. Jean-Marc Gandon restera dans les mémoires comme un entrepreneur visionnaire, passionné et déterminé à faire avancer la recherche médicale en Bretagne et dans le monde.