Mort Cause de Décès : Le fondateur du laboratoire Biotrial, Jean-Marc Gandon, s’est éteint.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Disparition – Le patron du laboratoire connu pour ses essais cliniques s’est éteint à l’âge de 61 ans

Jean-Marc Gandon, fondateur et dirigeant de l’entreprise Biotrial, est décédé des suites d’une maladie le vendredi 19 mai, à l’âge de 61 ans. L’homme était bien connu à Rennes où son entreprise de recherche médicale avait prospéré depuis sa création en 1989. Un peu plus de 200 personnes travaillent au sein des laboratoires de la capitale bretonne où sont menés des essais cliniques. Ses obsèques seront célébrées ce vendredi en l’église Saint-Melaine, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Jean-Marc Gandon avait eu l’idée de fonder son propre laboratoire après un séjour aux États-Unis. Formé à l’université de Rennes, le pharmacien y avait lancé un centre de recherche. Travaillant pour les plus grands groupes pharmaceutiques, la société menait des études cliniques rémunérées pour tester les nouveaux médicaments et thérapies avant leur sortie sur le marché.

En 2016, le laboratoire avait été le théâtre d’un essai raté, qui avait conduit à la mort d’un volontaire, victime d’un traitement conçu par le laboratoire portugais Bial. Cinq personnes avaient été hospitalisées et plusieurs enquêtes avaient été ouvertes. L’instruction est toujours en cours. La même année, un centre de recherche avait été inauguré à New York alors que l’unité rennaise avait perdu « les trois quarts de ses contrats en quinze jours ».

Malgré cet épisode tragique, Jean-Marc Gandon restait un homme « passionné, discret ». Sa disparition est une perte pour le monde de la recherche médicale et pour la ville de Rennes, où sa société avait largement contribué à l’économie locale.

Cette triste nouvelle rappelle l’importance des essais cliniques, qui permettent de tester les nouveaux médicaments et thérapies avant leur mise sur le marché. Ces essais sont encadrés par des protocoles stricts visant à assurer la sécurité des participants. Cependant, comme l’a malheureusement démontré l’essai de Biotrial en 2016, il reste des risques inhérents à ce type d’études.

Il est donc crucial que les laboratoires, les autorités sanitaires et les participants aux essais cliniques travaillent ensemble pour minimiser ces risques et garantir la sécurité des personnes impliquées. La recherche médicale est un enjeu majeur pour la santé et le bien-être de la population, et il est essentiel que les essais cliniques soient menés de manière responsable et éthique.

Jean-Marc Gandon restera dans les mémoires comme un pionnier de la recherche médicale en France, qui a contribué à l’avancée des connaissances et des traitements dans de nombreux domaines de la santé. Sa passion et son dévouement pour la recherche ont inspiré de nombreuses personnes, et son héritage continuera d’influencer la recherche médicale dans les années à venir.