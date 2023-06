Mort Cause de Décès : “Le football ghanéen est décédé, je recommande donc à leur équipe de…” – Tony Yeboah

L’ancien footballeur ghanéen Tony Yeboah a exprimé son mécontentement concernant les problèmes que rencontre l’Équipe Nationale Ghanéenne. Selon lui, le football dans le pays est complètement mort et cela est dû à la mauvaise gestion des autorités ainsi qu’aux pots-de-vin.

En effet, le joueur de 57 ans accuse la Ghana Football Association (GFA) de ne pas tenir compte des conseils d’anciens footballeurs, ce qui a conduit à la situation actuelle du football dans le pays.

“Je ne sais pas ce qui se passe car je ne suis pas les événements. Tout le monde sait que le football ghanéen est mort parce qu’ils n’ont pas écouté les conseils que nous leur avons donnés dès le début”, a-t-il déclaré, cité par 3news.

Tony Yeboah considère que les pots-de-vin et la corruption ont également joué un rôle dans la destruction du jeu, ce qui a conduit à des sanctions pour l’Équipe Nationale Ghanéenne.

“Je pense donc qu’ils sont actuellement sous le coup de la sanction. Si des pots-de-vin et d’autres choses de ce genre sont versés dans le football, le jeu s’en trouvera détruit.

Face à cette situation, l’ancien footballeur conseille à la GFA de se concentrer sur la formation des jeunes et de développer le football des Colts pour retrouver des joueurs de haut niveau comme eux à l’époque.

“Le seul conseil que je puisse leur donner, c’est de retourner former les enfants pour le football de jeunes et de développer le football des Colts, sinon il sera difficile d’avoir des joueurs de haut niveau comme nous en avions à l’époque. Ce sera très difficile.

Tony Yeboah a joué pour les Black Stars pendant plus de dix ans et a fait partie de l’équipe qui a atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 1992. Il a été l’un des pionniers de la Bundesliga en ce qui concerne les footballeurs noirs en Allemagne.

Il a joué plus de 120 matches pour Francfort et a marqué 68 buts. Il a remporté deux Souliers d’or dans l’élite allemande. Il a également porté les couleurs de Leeds United et du Hambourg SV, avant de raccrocher les crampons après un passage d’un an à Al Ittihad.

Conclusion

La sortie de Tony Yeboah est une preuve supplémentaire que le football ghanéen est confronté à de nombreux problèmes de gestion. La GFA doit écouter les conseils des anciens joueurs et travailler à développer le football des jeunes pour retrouver des joueurs de haut niveau. Espérons que ces recommandations seront suivies pour que le football ghanéen retrouve sa place de choix sur la scène internationale.