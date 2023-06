Mort Cause de Décès : Le frère de Taylor Ann Green de Southern Charm décède à l’âge de 36 ans

Taylor Ann Green et sa famille pleurent la perte de son frère, Richard Worthington Green (alias Worth), suite à sa mort à 36 ans.

Le Charme du Sud la soeur de la star, Kate King, a annoncé la nouvelle déchirante via Instagram le lundi 12 juin, partageant un hommage à Worth avec un emoji au cœur brisé. “Tu es le meilleur grand frère que j’aurais jamais pu demander. Cette famille ne sera plus jamais la même. “Je t’aime jusqu’à la lune et retour”, a-t-elle légendé le diaporama.

En plus de deux photos de Worth, King a inclus un graphique qui disait «In Loving Memory [of] Vaut le vert. Selon les dates écoutées sur l’image, Worth est décédé le 8 juin, moins d’une semaine après son anniversaire.

Taylor, 28 ans, n’a pas évoqué la mort de son frère via les réseaux sociaux, mais sa famille a publié une déclaration publique pour Personnes le mercredi 14 juin. « Worth a quitté ce monde au sommet du monde – il avait une belle passion pour la vie et se souciait profondément de ceux qui l’entouraient », a noté la famille. “Sa personnalité joviale va nous manquer et tout l’amour et les rires qu’il a apportés à sa famille, sa petite amie et ses innombrables amis.”

La déclaration a poursuivi: «Le cœur brisé est un euphémisme, mais nous trouvons tellement de paix en sachant qu’il est dans les bras de notre Père céleste. Nous demandons gentiment la confidentialité en ce moment.

Shep Rose exprime son soutien

L’ex de Taylor Shep Rose quant à lui, a laissé un message de soutien dans la section des commentaires du téléchargement de Catie.

“Absolument unique en son genre. Un plaisir à connaître et à rire avec. ✌️ », a écrit le fondateur de Shep Gear, 43 ans.

Un service de célébration de la vie aura lieu le samedi 17 juin

Une nécrologie publiée sur le site Web de Westmoreland Funeral Home & Crematory en Caroline du Nord indique qu’un service de célébration de la vie aura lieu le samedi 17 juin. « Au lieu de fleurs, Worth voudrait que tout le monde utilise ces fonds pour passer du temps avec sa famille et ses amis. Si vous le souhaitez, des dons peuvent être faits à la mémoire de Worth à votre organisme de bienfaisance préféré », indique le message.

Une année difficile pour les stars de Charme du Sud

Les fans de Bravo ont rencontré Taylor lors de la saison 7 de Charme du Sud qui a été diffusé en 2020. À l’époque, la relation entre Taylor et Rose se renforçait, mais Nous hebdomadaire ont confirmé leur séparation en juillet 2022.

Taylor est le deuxième Charme du Sud personnalité de vivre la perte d’un frère ou d’une sœur cette année. La nouvelle a éclaté en février que la co-vedette Fleurs d’Olivia‘ frère, Conner Flowers, est décédé à 32 ans.

« Conner était un jeune homme remarquable, avec le don de la compassion et de l’amour pour les autres, ce qui lui a valu des amis partout où il allait. Ses valeurs ont été ancrées dans sa foi et dans sa famille », a déclaré la famille d’Olivia. Nous dans un rapport. “Nous savons que son absence sera ressentie par beaucoup pendant des années. Veuillez respecter notre vie privée pendant que nous pleurons la perte accablante de notre fils et de notre frère.

Deux mois plus tard, Olivia a réfléchi à son chagrin lors d’un épisode du podcast “Scheananigans avec Scheana Shay” et a appelé la costar et l’ancienne aventure Austen Kroll pendant un moment, ils ont partagé lors du tournage de la saison 9 plus tôt cette année.

«Il me dit que je suis comme un” ami incohérent “et c’est comme si c’était vrai”, a-t-elle déclaré. «J’ai été incohérent parce que… je n’ai même pas vraiment traité ce qui se passe dans la vraie vie. Alors aller devoir faire face à de tels taureaux – t… Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se jouer. Mais ça a été dur.