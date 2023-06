Mort Cause de Décès : Le géant de la littérature américaine, Cormac McCarthy, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, l’un des plus grands écrivains américains de la littérature contemporaine, est décédé mardi chez lui à Santa Fe, dans l’État du Nouveau-Mexique. Il avait 89 ans et est mort de causes naturelles, selon son éditeur, Penguin Random House. McCarthy a remporté de nombreux prix littéraires, notamment un Pulitzer pour La route en 2007, et plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma.

Né Charles McCarthy en 1933, McCarthy a commencé sa carrière d’écrivain tardivement, publiant son premier roman, The Orchard Keeper, en 1965. Il a gagné en notoriété dans les années 1980 avec la publication de ses romans Blood Meridian et All the Pretty Horses. Sa vision sombre et mélancolique de l’Amérique, son style épuré et son utilisation de la violence ont fait de lui un écrivain majeur de la littérature contemporaine.

McCarthy était connu pour son retrait de la vie publique et pour sa vie simple et frugale, souvent passée dans des motels. Dans une rare interview accordée au New York Times en 1992, il a expliqué sa vision pessimiste de l’humanité : “Je pense que l’idée que l’humanité puisse s’améliorer d’une certaine manière, que tout le monde puisse vivre en harmonie, est vraiment une idée dangereuse”.

Les hommages ont afflué après l’annonce de sa mort. Stephen King, l’un des écrivains les plus populaires d’Amérique, a qualifié McCarthy de “peut-être le plus grand romancier américain de (son) temps”. L’écrivain britannique Robert Macfarlane a salué “une plume de fer” et une “manière de tourner la langue” pour créer “de nouvelles formes” de littérature.

La mort de McCarthy laisse un vide dans le monde littéraire américain. Son héritage littéraire est immense et la portée de son œuvre se ressentira encore longtemps. Sa vision sombre de l’humanité et sa capacité à traduire cette vision en mots resteront à jamais gravées dans les esprits de ses lecteurs.