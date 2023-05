Mort Cause de Décès : “Le jeune coureur espagnol Arturo Gravalos est décédé à l’âge de 25 ans”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le coureur espagnol Arturo Gravalos est décédé à l’âge de 25 ans

Arturo Gravalos, qui a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau en 2021, est décédé, a confirmé l’équipe d’Eolo-Kometa. Décès d’Arturo Gravalos Le coureur espagnol, qui a eu 25 ans en mars, est décédé tôt le vendredi matin 19 mai. Le communiqué de l’équipe d’Eolo-Kometa Dans un communiqué de « profonde tristesse et d’immense douleur », l’équipe italienne d’Eolo-Kometa a confirmé la nouvelle vendredi matin. « Sa mort laisse un trou irremplaçable dans nos cœurs, car nous n’oublierons jamais sa joie et son sourire éternel », lit-on dans le communiqué. « Sa volonté de vivre, toujours présente avant même l’apparition de la maladie, nous a laissé des milliers de moments magiques en et hors compétition. » Le parcours d’Arturo Gravalos Gravalos a été opéré d’une tumeur au cerveau en novembre 2021 après avoir souffert de violents maux de tête en août, lors de sa première saison en tant que professionnel. Eolo-Kometa a révélé vendredi qu’il avait par la suite dû subir plusieurs autres opérations car la tumeur n’avait pas disparu. « Arturo n’a jamais abandonné, parce que c’était sa nature, de remettre un dossard. Il n’a pas fixé de date limite pour ce retour, mais il était clair qu’il allait affronter chaque course comme une opportunité que lui offrait la vie. « , lit-on dans le communiqué. « Arturo voulait laisser sa marque dans le sport qu’il aimait tant et dans lequel il générait tant d’affection ; cette marque qu’il a si bien laissée à la souffrance de ses rivaux dans ces accélérations dans lesquelles il a joué pendant son temps dans le domaine amateur ou même déjà professionnel, comme lors de sa dernière course : le Giro del Medio Brenta de 2021. « La vie a placé tant d’obstacles devant lui ces derniers temps et il a toujours, toujours, réagi avec le meilleur de son visage, les surmontant avec le plus grand positivisme. Il a gardé son chagrin ou ses regrets pour lui, refusant de lui donner une continuité. Armé de son immense sourire, de sa proximité et de sa franchise, il avait pour but de construire, de soutenir, de louer et de remercier. Nous ne t’oublierons jamais, Arturo. Repose en paix. » Les condoléances d’Actualité du cyclisme Actualité du cyclisme présente ses condoléances à la famille et aux amis de Gravalos.

Arturo Gravalos était un jeune coureur espagnol de 25 ans qui a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau en 2021. Malgré les traitements et les opérations, il a finalement succombé à la maladie tôt le vendredi matin 19 mai.

L’équipe d’Eolo-Kometa, pour laquelle Gravalos courait, a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué de presse dans lequel elle exprime sa profonde tristesse et son immense douleur. L’équipe a salué la volonté de vivre de Gravalos et a rappelé les milliers de moments magiques qu’il a laissés en et hors compétition.

Gravalos avait fait ses débuts en tant que coureur professionnel en 2021, mais a dû mettre sa carrière en suspens après avoir souffert de violents maux de tête en août de la même année. Il a ensuite été opéré d’une tumeur au cerveau en novembre 2021. Malheureusement, la tumeur n’a pas disparu et Gravalos a dû subir plusieurs autres opérations.

Cependant, Gravalos n’a jamais abandonné et avait la volonté de remettre un dossard et de continuer à courir. Il voulait laisser sa marque dans le sport qu’il aimait tant et était apprécié de tous ceux qui l’ont côtoyé dans le milieu du cyclisme. Il a laissé une impression durable sur ses rivaux lors de ses accélérations dans les courses qu’il a disputées, notamment lors de sa dernière course, le Giro del Medio Brenta de 2021.

La vie a placé de nombreux obstacles sur le chemin de Gravalos ces derniers temps, mais il a toujours réagi avec positivisme, gardant son chagrin et ses regrets pour lui-même. Il avait pour but de construire, de soutenir, de louer et de remercier, ce qui a laissé une impression durable chez ceux qui l’ont connu.

Actualité du cyclisme présente ses condoléances à la famille et aux amis de Gravalos en ces temps difficiles. Sa volonté de vivre et son sourire éternel resteront gravés dans les mémoires de tous ceux qui l’ont connu.