Mort Cause de Décès : Le jeune dauphin du parc, Ori, a perdu la vie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le dauphin Ori est mort au parc marin Baudouin en début d’année, mais la nouvelle n’a été signalée que récemment par l’organisation de défense des animaux Bite Back. Le parc a confirmé la mort de l’animal de sept ans, qui était né dans le cadre d’un programme d’élevage. Les dauphins sauvages ont une durée de vie moyenne de 20 ans, tandis que ceux en captivité peuvent vivre plus longtemps.

Bite Back a déclaré que le parc marin n’avait pas communiqué sur la mort de l’animal, ce qui a été contredit par le parc lui-même. Le parc a déclaré avoir signalé le décès aux autorités compétentes de manière appropriée. Le delphinarium a confirmé que l’animal souffrait d’une otite et d’une infection cérébrale, mais aucune cause précise de sa mort n’a été déterminée.

Bite Back a appelé à l’interdiction des delphinariums en Flandre, et a critiqué le ministre du Bien-être animal, Ben Weyts, pour ne pas avoir agi en ce sens malgré avoir déclaré en 2019 qu’il était conquis par une politique d’extinction des dauphins. Bite Back espère que la politique d’extinction ne deviendra pas une politique de report.

La mort du dauphin Ori soulève une fois de plus la question de la captivité des animaux sauvages dans les parcs d’attractions. Les delphinariums sont souvent critiqués pour leur impact sur la santé et le bien-être des animaux, ainsi que pour leur contribution à la diminution de la population de dauphins dans la nature. De plus en plus de pays ont interdit l’utilisation de dauphins dans les parcs d’attractions, et il est possible que la Flandre suive cet exemple.

Il est important de considérer les implications éthiques et environnementales de la captivité des animaux sauvages. Les animaux ont besoin d’un environnement naturel pour s’épanouir, et la captivité peut leur causer du stress et des problèmes de santé. Les parcs d’attractions doivent trouver des moyens de divertir les visiteurs sans nuire aux animaux, en proposant par exemple des spectacles avec des animaux en liberté ou en utilisant des technologies avancées pour créer des expériences immersives.

En fin de compte, la mort du dauphin Ori est une tragédie qui doit nous inciter à réfléchir sur notre relation avec les animaux sauvages et sur la façon dont nous pouvons coexister avec eux de manière respectueuse et durable. Nous devons prendre en compte les besoins des animaux et travailler à préserver leur habitat naturel pour assurer leur survie à long terme. Les parcs d’attractions ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation du public à ces questions et dans la promotion de pratiques respectueuses en matière de bien-être animal.