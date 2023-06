Mort Cause de Décès : Le jeune dauphin Ori du parc est mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Triste nouvelle au Boudewijn Seapark de Bruges : un jeune dauphin nommé Ori est décédé en début d’année. L’animal n’avait que sept ans et était né dans le cadre d’un programme d’élevage. Selon l’organisation de défense des animaux Bite Back, le parc marin n’a pas communiqué sur la mort de l’animal et aurait délibérément voulu taire l’information pour éviter de nuire à son image déjà critiquée.

La mort d’Ori est une nouvelle tragique pour les défenseurs des droits des animaux. Les dauphins sauvages ont une espérance de vie moyenne de 20 ans, mais en captivité, ils ont tendance à vieillir un peu plus. La mort d’Ori à un si jeune âge soulève des questions sur les soins prodigués aux animaux dans les parcs marins.

Bite Back accuse le parc de ne pas avoir communiqué sur la mort d’Ori. Selon l’organisation, le parc aurait délibérément voulu taire l’information pour éviter de nuire à son image déjà critiquée. Les parcs marins sont souvent critiqués pour leur traitement des animaux, qui sont maintenus en captivité dans des bassins étroits et ne peuvent pas vivre leur vie naturelle.

Le parc marin Baudouin a confirmé la mort d’Ori, mais n’a pas commenté les accusations de Bite Back. Les défenseurs des droits des animaux appellent à une meilleure réglementation des parcs marins et à une prise de conscience de la souffrance des animaux en captivité.

La mort d’Ori est un rappel tragique de la nécessité de protéger les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Les dauphins sont des animaux intelligents et sociaux qui ont besoin d’espace et de liberté pour mener une vie saine et heureuse. Les parcs marins ne sont pas des environnements naturels pour les animaux, et leur maintien en captivité peut causer des problèmes de santé et de comportement.

Les défenseurs des droits des animaux appellent à une meilleure réglementation des parcs marins pour protéger les animaux et à une prise de conscience de leur souffrance en captivité. Les parcs marins doivent être tenus responsables de leurs actions et assumer leur rôle dans la protection des animaux.

En conclusion, la mort d’Ori est une nouvelle tragique pour les défenseurs des droits des animaux. Les parcs marins doivent être réglementés de manière stricte pour protéger les animaux et leur permettre de vivre leur vie naturelle. Les dauphins sont des animaux sociaux et intelligents qui ont besoin d’espace et de liberté pour vivre une vie saine et heureuse. Il est temps de prendre des mesures pour protéger ces animaux magnifiques et les laisser vivre leur vie dans leur habitat naturel.