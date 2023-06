Mort Cause de Décès : Le joueur de l’ancienne équipe Giants, Homer Jones, décède à l’âge de 82 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Homer Jones, le receveur large des Giants, est décédé mercredi à l’âge de 82 ans des suites d’une bataille contre le cancer du poumon. Jones a été membre des Giants de 1964 à 1969, où il a été nommé au Pro Bowl en 1967 et 1968. Il a été reconnu comme le premier joueur à avoir réussi un ballon de football après avoir marqué un touché.

Jones était connu pour sa combinaison unique de vitesse et de puissance et était une menace pour marquer chaque fois qu’il touchait le ballon. Les fans l’ont rapidement apprécié pour sa célébration historique du touché, lorsqu’il a frappé le ballon dans la zone des buts après avoir marqué un touché. Cette célébration est maintenant une tradition dans la NFL.

En 1967, Jones a récolté un sommet en carrière de 49 attrapés, 1 209 verges et 24,7 verges par réception. Il a mené la ligue avec 13 touchés cette saison-là. La connexion entre Jones et le quart-arrière Fran Tarkenton a été qualifiée de “la combinaison la plus redoutée de la NFL” par Sports Illustrated. La saison suivante, Jones était à nouveau une cible profonde pour Tarkenton, avec 23,5 verges par réception.

Jones a établi des records en carrière pour les Giants, réalisant 49 attrapés pour 1 209 verges et 24,7 verges par réception. Il se classe sixième de tous les temps parmi les receveurs des Giants avec 4 845 verges sur réception et 35 touchés. Les Giants n’auraient pas d’autre receveur du Pro Bowl avant Steve Smith lors de la saison 2009.

Après son passage avec les Giants, Jones a joué une saison avec les Browns en 1970, où il a notamment renvoyé un coup d’envoi de 94 verges pour un touché lors du premier match de football du lundi soir – une victoire 31-21 à Cleveland contre les Jets. Une blessure au genou dévastatrice a contribué à la fin de sa carrière à l’âge de 29 ans après cette saison, mais son héritage dans la NFL est cimenté en raison de sa célébration historique du touché.

Jones laisse dans le deuil six enfants, selon KLTV au Texas. John Mara, président et chef de la direction des Giants, a déclaré que Jones était une personne facile à vivre et amicale qui était très appréciée de ses coéquipiers et de ses entraîneurs. Sa contribution à la NFL en tant que joueur et innovateur restera dans les mémoires.