Mort Cause de Décès : Le joueur professionnel de Vitality, Twisten, décède à l’âge de 19 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’équipe française d’e-sport Vitality est en deuil suite au décès de l’un de ses joueurs professionnels, Karel “Twisten” Asenbrener, à l’âge de 19 ans. Twisten avait récemment révélé souffrir de dépression, ce qui a suscité une prise de conscience importante quant à l’importance de la santé mentale dans les sports électroniques et dans la vie en général.

Twisten était un joueur de Valorant, un jeu de tir multijoueur en 5 contre 5. Selon l’équipe, il était réputé pour sa fougue, sa bonne humeur et sa volonté dure comme fer. En duel, il ne montrait plus aucun signe de compassion. Son décès est survenu le mardi 6 juin 2023 au soir, mais les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues.

Suite à l’annonce de sa disparition, de nombreux internautes, équipiers, adversaires, clubs et personnalités du e-sport ont adressé des messages de soutien à sa famille ainsi qu’à son équipe. L’équipe Vitality a remporté le Major de Counter-Strike à Bercy devant 12 000 personnes il y a quelques jours, ce qui souligne son statut de leader en France.

Cependant, ce triste événement a mis en lumière l’importance de la santé mentale dans les sports électroniques et dans la vie en général. Twisten avait récemment révélé souffrir de dépression, ce qui a suscité une prise de conscience importante quant à la nécessité de soutenir les joueurs et les athlètes dans leur lutte contre les troubles mentaux.

L’équipe Vitality a d’ailleurs publié un message soulignant l’importance de la santé mentale dans les sports électroniques et dans la vie en général. Elle invite également les personnes en difficulté à contacter quelqu’un pour en parler, car il n’est jamais trop tard pour demander de l’aide.

Ce drame rappelle également l’importance de prendre soin de sa santé mentale et de chercher de l’aide si nécessaire. Les troubles mentaux peuvent toucher tout le monde, y compris les joueurs et les athlètes de haut niveau. Il est donc essentiel de mettre en place des mesures de soutien pour aider ces personnes à faire face à leurs difficultés.

En fin de compte, la mort de Twisten est une tragédie pour sa famille, ses amis et ses coéquipiers. C’est également un rappel que la santé mentale est une préoccupation importante pour tous les joueurs et les athlètes, et que nous devons tous travailler ensemble pour offrir un soutien et une aide à ceux qui en ont besoin.